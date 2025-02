La domanda di alloggi è forte. Keystone

Il costo dell'affitto si conferma in aumento anche nel nuovo anno.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

In gennaio le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,2% rispetto a dicembre, mentre nello spazio di un anno l'incremento è del 3,1%.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. In 18 dei 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano progressioni mensili, con una punta del +1,3% a Sciaffusa, mentre negli altri cinque vengono osservati dei cali, con l'arretramento massimo nei Grigioni e a Zugo (-1,0%). Anche il Ticino mostra una flessione, che si limita però al -0,4%.

Su base annua lo spettro è ancora più ampio, con in primo piano i cantoni della Svizzera centrale a bassa fiscalità: gli incrementi arrivano sino al +10,7% di Svitto, al 9,1% di Zugo e all'8,0% di Nidvaldo. In contro tendenza vi sono solo i Grigioni (-0,8%) e i due Appenzello (-0,5%), mentre in Ticino (+1,6%) la crescita è sensibilmente inferiore alla media nazionale.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto una diminuzione mensile del 2,2%, mentre sull'arco di un anno si osserva +3,9%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+7,6%), Basilea (+6,6%), Zurigo (+4,5%) e San Gallo (4,1%), Si accodano per contro alla regina del Ceresio Losanna (+3,3%), Berna (+2,3%) e Ginevra (+2,3%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.