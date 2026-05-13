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Mercato dell'alloggio I nuovi affitti sono sempre più cari, sia in Svizzera che in Ticino

SDA

13.5.2026 - 10:00

Trovare un appartamento a prezzo accessibile non è sempre facile.
Trovare un appartamento a prezzo accessibile non è sempre facile.
Keystone

La popolazione cresce, la domanda di alloggio si espande e gli affitti aumentano: in aprile le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,3%.

Keystone-SDA

13.05.2026, 10:00

13.05.2026, 10:03

Nello spazio di un anno l'incremento è del 2,4%. È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliari Homegate – entità di SMG Swiss Marketplace Group – in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo.

Nella maggior parte dei 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano progressioni mensili, con punte del 3,8% per Nidvaldo e del 2,8% per Uri; sopra la media è anche l'incremento in Ticino (+1,1%), mentre i Grigioni marciano praticamente sul posto (+0,1%).

A balzare all'occhio sono però le progressioni annue, che arrivano fino al 10,1% di Nidvaldo. Molto difficile – agli occhi degli inquilini – appare anche la situazione nei cantoni di Uri (+6,6%), Zugo (+6,2%) e Grigioni (+5,6%). Pure Zurigo (+3,5%), città di riferimento per molti lavoratori e studenti provenienti dal sud delle Alpi, continua a diventare più cara. Il Ticino (+2,4%) è da parte sua perfettamente in linea con la progressione a livello nazionale.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto una crescita mensile dell'1,4% e un incremento annuo del 2,6%, superato da Lucerna (+6,7%), Zurigo (+3,9%), Losanna (+3,9%) e Ginevra (+3,4%). Balzi meno importanti nei dodici mesi vengono mostrati da San Gallo (+1,5%), Basilea (+1,5%) e Berna (+0,4%).

Nel calcolo dell'indice l'andamento degli affitti offerti viene adeguato in base alle differenze di qualità, ubicazione e metratura degli appartamenti. Secondo gli estensori dell'analisi il vantaggio di questo cosiddetto metodo edonico consiste nel fatto che in tal modo viene rappresentata l'evoluzione reale dei canoni di locazione.

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