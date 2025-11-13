  1. Clienti privati
Immobiliare Stabili i nuovi affitti a ottobre in Svizzera, si registra un calo in Ticino

SDA

13.11.2025 - 11:00

Trovare un appartamento a prezzo accessibile non è sempre facile.
Trovare un appartamento a prezzo accessibile non è sempre facile.
Keystone

Gli affitti sono risultati stabili in Svizzera nel mese di ottobre, ma unicamente a livello mensile.

Keystone-SDA

13.11.2025, 11:00

13.11.2025, 11:09

Le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – hanno presentato una variazione nulla rispetto a settembre. Su base annua si assiste per contro a una progressione ancora molto marcata, pari al 3,1% nel periodo in rassegna.

È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo.

A livello regionale il Ticino (-1,5%) mostra la contrazione mensile di gran lunga più importante. Ma anche per le altre realtà cantonali si osservano percentuali negative (ad esempio Vaud e Friburgo, rispettivamente -0,4% e -0,2%), mentre sul fronte opposto spiccano i Grigioni (+2,1%), che mettono a segno l'incremento maggiore.

In tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano per contro aumenti fra ottobre 2024 e lo stesso mese del 2024: i più forti in assoluto concernono Svitto (+9,6%) e Nidvaldo (+9,1%). Sopra la media è – fra l'altro – anche Zurigo (+4,2%), mentre la crescita più contenuta viene mostrata da Obvaldo (+0,8%). Il Ticino (+2,3%) e i Grigioni (pure +2,3%) presentano dati inferiori a quello nazionale.

Come sempre interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un calo mensile (-2,2% rispetto a settembre), mentre sull'arco di un anno segna +4,0%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati solo da Lucerna (+6,2%), Zurigo (+4,6%) e Losanna (+4,5%); le pigioni crescono per contro meno a Ginevra (+2,5%), San Gallo (+2,3%), Berna (+2,0%) e Basilea (+1,8%). Coira non figura fra gli agglomerati presi in esame.

