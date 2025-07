Un'affollata spiaggia di Barcellona. Keystone

Il mese di maggio ha registrato 9,3 milioni di arrivi di turisti internazionali in Spagna, con un aumento dell'1,5% rispetto al 2024, secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica.

Keystone-SDA SDA

Nel periodo gennaio-maggio il Paese ha superato per la prima volta i 35 milioni di visitatori, un record che mantiene vive le speranze del settore di raggiungere i 100 milioni entro fine anno.

Tuttavia, il modesto incremento a maggio segna un netto calo rispetto ai tassi di crescita dei mesi precedenti, facendo accendere un campanello di allarme.

Alcuni mercati chiave come Francia e Germania hanno registrato cali significativi di turisti nel mese (-6,7% e -6,1% rispettivamente) e le flessioni si estendono ai visitatori provenienti da Svizzera, Paesi Bassi e America Latina, secondo il rilevamento.

Il ministero del Turismo, pur evidenziando una robusta crescita della spesa (+4,9% a maggio, fino a 12'254 miliardi di euro), con una spesa media giornaliera di circa 209 euro, minimizza le preoccupazioni.

Ma fonti del settore, citate dal quotidiano economico Cinco Dias, indicano due fattori principali dietro questa frenata: in primis, l'aumento dei prezzi, in particolare degli alloggi turistici, che dopo quattro anni di rincari rende la Spagna meno competitiva rispetto ad alternative come la Turchia o i Caraibi.

In secondo luogo, la crescente problematica dell'overtourism in aree come le Canarie, le Baleari, Madrid e Barcellona, che spinge i viaggiatori a cercare mete meno affollate, anche a seguito delle proteste locali contro l'impatto del turismo sulla vita dei residenti.