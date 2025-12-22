  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Beni rifugio L'oro sopra i 4'400 dollari l'oncia, si tratta di un nuovo record

SDA

22.12.2025 - 07:52

L'oro nel caveau di una banca. (foto d'archivio)
L'oro nel caveau di una banca. (foto d'archivio)
Keystone

Nuovo record per il corso dell'oro: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è scambiato a 4'412,8400 dollari l'oncia mentre l'oro con consegna a febbraio (Comex) passa di mano a 4'437,20 dollari l'oncia.

Keystone-SDA

22.12.2025, 07:52

22.12.2025, 08:21

Il corso ha superato il record di ottobre, in attesa di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed il prossimo anno.

I più letti

Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Andrea Delogu trionfa a Ballando: «È stato un balsamo per le ferite»
Individuati gli autori dei vari furti con scasso in Mesolcina
Cieco da un occhio, ma più forte di prima: ecco la storia più incredibile della Coppa d'Africa
Andrea Delogu beccata mentre bacia un uomo... e non è Nikita Perotti

Altre notizie

Auto e giustizia. Condanna ex CEO Audi per lo scandalo diesel è definitiva

Auto e giustiziaCondanna ex CEO Audi per lo scandalo diesel è definitiva

Gowago. Auto oltre 300 cavalli? «Niente leasing se sei un giovane»

GowagoAuto oltre 300 cavalli? «Niente leasing se sei un giovane»

Industria delle bevande. Nestlé Waters ottiene il via libera per le fonti Perrier

Industria delle bevandeNestlé Waters ottiene il via libera per le fonti Perrier