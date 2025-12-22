Beni rifugioL'oro sopra i 4'400 dollari l'oncia, si tratta di un nuovo record
22.12.2025 - 07:52
Nuovo record per il corso dell'oro: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è scambiato a 4'412,8400 dollari l'oncia mentre l'oro con consegna a febbraio (Comex) passa di mano a 4'437,20 dollari l'oncia.
Il corso ha superato il record di ottobre, in attesa di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed il prossimo anno.