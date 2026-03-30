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Congiuntura Il KOF: «Nuvoloni all'orizzonte per l'economia svizzera»

SDA

30.3.2026 - 09:28

L'economia elvetica perde slancio, secondo il barometro del KOF. (Immagine d'archivio).
L'economia elvetica perde slancio, secondo il barometro del KOF. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il barometro di marzo del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) indica cattivo tempo sull'economia elvetica, con l'indice per la prima volta quest'anno sotto la media pluriennale, in calo di 7,7 punti a 96,1.

Keystone-SDA

30.03.2026, 09:28

30.03.2026, 10:09

Gli economisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP miravano a valori compresi fra 100,0 e 104,0. In febbraio l'indice era ancora salito a 103,8 punti (dati rettificati). La media pluriennale è fissata a 100 punti.

Le prospettive più fosche riguardano sia la produzione che la domanda, in particolare straniera, viene sottolineato nella valutazione pubblicata oggi.

Per quel che riguarda la produzione, solo il segmento alimenti e bevande mostra segnali positivi, mentre comparti come macchine, dispositivi elettrici, metalli e carta soffrono in maniera evidente.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori.

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