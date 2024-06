Con il boom dell'IA, Nvidia corre in borsa ed è testa a testa con Apple. (immagine d'illustrazione) Keystone

Nvidia vola a Wall Street ed entra nell'olimpo dei colossi che valgono più di 3.000 miliardi di dollari. Spinto dal boom dell'intelligenza artificiale, il gigante dei semiconduttori è la terza società a superare questa soglia ed è testa a testa con Apple.

SDA

La corsa di Nvidia è accelerata in maggio dopo i risultati del primo trimestre: da allora i titoli sono saliti del 24%. Apple dall'inizio dell'anno ha guadagnato solo il 5%, in seguito al rallentamento della crescita dell'iPhone.

Nvidia ha l'80% del mercato dei chip per l'IA, in quella che è una posizione di assoluta forza che preoccupa gli analisti, che temono per i ritmi di crescita della società. Nvidia ha infatti assicurato che lancerà un chip nuovo ogni anno, facendo temere che i suoi clienti non riescano a tenere il passo.

Nvidia è stata finora la maggiore beneficiaria del boom dell'intelligenza artificiale, con colossi come Google, Microsoft e Apple che hanno scommesso pesantemente sul settore e hanno sempre più bisogno del suo hardware. Amazon, Meta, Microsoft e Google sono i maggiori clienti di Nvidia e rappresentano il 40% dei suoi ricavi.

Co-fondata nel 1993 dall'attuale amministratore delegato Jensen Huang, Nvidia si è trasformata nell'arco degli ultimi tre anni da società concentrata nella produzione di chip per i videogiochi a punto di riferimento per l'intelligenza artificiale. Negli ultimi cinque anni i suoi titoli hanno guadagnato il 3.290%.

