La capitalizzazione di Nvidia è esplosa sulla scia della diffusione dell'intelligenza artificiale, che necessità di quantità enormi di chip ad alte prestazioni. Keystone

Nvidia diventa la prima società al mondo ad avere un capitalizzazione di mercato di 5000 miliardi di dollari, grosso modo 4000 miliardi di franchi, cioè quasi cinque volte il prodotto interno lordo (Pil) svizzero.

Keystone-SDA SDA

AIla borsa di New York i titoli del colosso americano dei semiconduttori salgono di oltre il 3% all'avvio degli scambi, spinti dal boom dell'intelligenza artificiale e dei vari accordi annunciati di recente dal suo CEO Jensen Huang con Oracle, Nvidia, Uber e Stellantis. Oltre che dall'impegno di Donald Trump a parlare con il presidente cinese Xi Jinping di Nvidia, rimasta vittima dello scontro tecnologico fra gli Stati Uniti e la Cina. Nvidia è ora più grande di Amd, Asml, Broadcom, Intel, Lam Research, Micron, Qualcomm e Taiwan Semiconductor Manufacturing insieme.

Co-fondata nel 1993 dall'attuale amministratore delegato Huang, Nvidia si è trasformata nell'arco degli ultimi tre anni da società concentrata nella produzione di chip per i videogiochi a punto di riferimento per l'intelligenza artificiale. Il colloso ha superato la soglia dei 1000 miliardi di valore poco più di due anni fa, poco dopo il lancio di ChatGPT. Nel febbraio del 2024 è arrivata a valere 2000 miliardi e pochi mesi dopo, in giugno, ha infranto i 3000 miliardi. Nel luglio del 2025 ha toccato i 4.000 miliardi e ora, a tre mesi di distanza, i 5000 miliardi.

La corsa l'ha portata a superare Microsoft e Apple. Il gigante di Redmond ha superato ieri i 4000 miliardi di dollari, lo aveva già fatto in luglio, con la ristrutturazione di OpenAI. Cupertino ieri ha superato la soglia di 4000 miliardi per la prima volta, dopo essere stata la prima società al mondo a superare i.000 miliardi: erano gli inizi del 2022 e allora Nvidia valeva 750 miliardi di dollari.