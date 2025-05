La Boring Company di Elon Musk potrebbe aggiudicarsi un importante appalto ferroviario. (Immagine d'archivio). Keystone

La Federal Railroad Administration ha coinvolto una delle imprese di Elon Musk, la Boring Company, in un progetto multimiliardario per una delle principali compagnie ferroviarie americane, Amtrak.

Keystone-SDA SDA

Lo riferiscono tre funzionari al New York Times secondo i quali l'agenzia ha chiesto all'azienda dell'uomo più ricco del mondo di valutare i costi e l'avanzamento del programma Frederick Douglass Tunnel, una nuova galleria lungo una trafficata tratta Amtrak che collega Baltimora a Washington e alla Virginia.

Inizialmente, Amtrak prevedeva un costo di 6 miliardi di dollari per lo sviluppo, ma ora stima che potrebbe arrivare a 8,5 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, il mese scorso i funzionari del Dipartimento dei Trasporti, che sovrintende alla Federal Railroad Administration, hanno incontrato i manager della Boring Company e loro hanno garantito che l'azienda avrebbe trovato soluzioni per costruire il tunnel in modo economico ed efficiente.

Un portavoce del Dipartimento dei Trasporti, Nathaniel Sizemore, ha confermato che l'azienda di Musk è stata una delle aziende consultate per l'assegnazione di un nuovo contratto.