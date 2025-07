Il direttore Christian Jungen, qui ritratto alla scorsa edizione dello Zurich Film Festival, fa parte dei nuovi proprietari della kermesse. (immagine d'archivio) Keystone

Per dieci anni lo Zurich Film Festival (ZFF) è stato sotto l'egida della «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Da questo mese, un nuovo gruppo di proprietari proveniente dall'attuale direzione rileverà il festival cinematografico, ha comunicato oggi la NZZ.

Keystone-SDA SDA

I nuovi proprietari consistono in un gruppo guidato dal direttore del festival Christian Jungen, precisa la nota. Fanno parte del nuovo comitato direttivo anche la vicedirettrice Reta Guetg, il presentatore Max Loong e Felix E. Müller, presidente di lunga data dello ZFF e fondatore della «NZZ am Sonntag».

La NZZ motiva la vendita con il contesto culturale sempre più difficile, indica la nota. Per «posizionare il festival in modo sostenibile e sfruttare nuovi potenziali, sono necessarie agilità imprenditoriale e libertà per sviluppi creativi e strategici». La vendita dovrebbe venire completata nei prossimi tempi.

Anche il cinema Frame, che appartiene al festival, avrà una nuova direzione che verrà assunta dalla società cinematografica Kinokoni.