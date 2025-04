«Se verranno imposti dazi su quegli aerei, è molto probabile che ne ritarderemo la consegna»: Lo ha dichiarato il numero uno di Ryanair Michael O'Leary al Financial Times online parlando di 25 aerei che Ryanair dovrebbe ricevere da Boeing a partire da agosto.

Michael O'Leary, ceo di Ryanair sda

Keystone-SDA SDA

Non ne avrà bisogno prima di «marzo, aprile 2026», ha spiegato. «Potremmo ritardarli e sperare che il buon senso prevalga».

Per l'Ft «i dazi di Trump stanno già colpendo l'industria aerospaziale, mettendo a rischio miliardi di dollari di consegne di aeromobili e a dura prova le catene di approvvigionamento», in un comparto in gran parte senza barriere commerciali dal 1979.

Al momento le importazioni negli Stati Uniti da Paesi diversi dalla Cina sono soggette a dazi del 10%.

Sul settore pesano però anche imposte separate del 25% su acciaio e alluminio, materiali chiave per la costruzione di aerei e in generale l'attesa è di costi di produzione in aumento perché i produttori dipendono da catene di fornitura internazionali che si estendono in Asia, Europa e Stati Uniti.

Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines, ha dichiarato la scorsa settimana che la compagnia aerea statunitense avrebbe rinviato gli ordini ad Airbus piuttosto che pagare dazi.

Secondo la società di consulenza aeronautica Cirium, Delta dovrebbe ricevere quest'anno 10 jet wide body dagli stabilimenti europei di Airbus.

Secondo O'Leary ci sarebbe un «dibattito significativo» in merito a chi debba sostenere i costi dei dazi, tra produttori e compagnie aeree: «Le compagnie aeree diranno che deve pagare il produttore. Sono sicuro che il produttore insisterà affinché paghi la compagnia aerea».

Secondo un alto dirigente del settore aerospaziale, riporta ad esempio Ft, «i dazi dovranno essere pagati dagli importatori».

L'Ft segnala anche che nel settore si sta già registrando un enorme aumento della burocrazia e delle formalità necessarie per conformarsi ai dazi vigenti, in particolare su acciaio e alluminio.