Un'azione legale contro la Svizzera a New York per le obbligazioni AT1 di Credit Suisse

Nel quadro dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, i detentori di obbligazioni CS AT1 (Additional Tier 1) stanno intraprendendo un'azione legale collettiva contro la Svizzera. Essa è stata presentata presso un tribunale distrettuale di New York, hanno annunciato oggi.

Nell'ambito del salvataggio d'emergenza di Credit Suisse (CS), nel marzo del 2023, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) aveva azzerato le obbligazioni AT1. «Con questo ordine, la Svizzera ha interferito illegalmente con i diritti di proprietà dei ricorrenti», comunicano i diretti interessati, riunitisi in un gruppo.

La Confederazione aveva fatto da intermediario nell'operazione, puntando su UBS per inglobare e salvare dal fallimento Credit Suisse. «Così facendo, la Svizzera ha ignorato altri potenziali acquirenti», si lamentano i ricorrenti.

Inoltre, proseguono, per rendere l'acquisizione il più attraente possibile per UBS, Berna ha cancellato le obbligazioni AT1 in circolazione, per un valore di circa 17,3 miliardi di dollari. «Ciò non era necessario», viene aggiunto nella presa di posizione.

Un risarcimento dalla Svizzera

I ricorrenti, rappresentati dallo studio legale americano Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, chiedono che la Svizzera risarcisca il valore nominale delle obbligazioni.

La causa è stata intentata a New York, dove i bond AT1 sono stati registrati e liquidati. Più precisamente, la class action è stata depositata presso il tribunale del distretto meridionale della Grande Mela.

Secondo il gruppo, le autorità elvetiche si sono allontanate dal loro ruolo di regolatore dei mercati, agendo come una banca d'investimento privata e privilegiando gli interessi nazionali rispetto agli obblighi legali. Per la FINMA invece, la portata dell'evento giustificava tale azione.

