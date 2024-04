A fine febbraio Obseva aveva annunciato la cessazione dell'attività. Keystone

I titoli di Obseva, società biofarmaceutica ginevrina specializzata nei trattamenti di patologie legate alla medicina riproduttiva e all'infertilità, scompariranno dalla Borsa svizzera il 6 maggio; l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 3 maggio.

SDA

La SIX Exchange Regulation (SER), l'istanza indipendente in seno al gruppo finanziario SIX che opera come sorvegliante delle società quotate sul mercato di Zurigo, ha indicato in una nota odierna di aver chiesto al Regulatory Board il «delisting» di tutte le azioni nominative quotate sullo SIX Swiss Exchange a causa della «solvibilità seriamente discutibile» della società. Il Regulatory Board della SIX ha approvato la richiesta il 15 marzo. La decisione non è però ancora definitiva e può essere contestata entro 20 giorni giorni di contrattazione.

A fine febbraio Obseva aveva annunciato la cessazione dell'attività. Sussiste il rischio che non vi siano nemmeno più le risorse per chiudere i conti contabili 2023, aveva allora indicato l'azienda. Quest'ultima aveva chiesto e ottenuto in gennaio una moratoria concordataria per avere protezione nei confronti dei creditori.

All'origine dei problemi vi sono gli intoppi incontrati dall'impresa nell'omologazione negli Stati Uniti del Linzagolix, un farmaco per il trattamento dell'endometriosi e principale cavallo di battaglia di Obseva. La società aveva già proceduto nel 2022 a un taglio del 70% dell'organico del gruppo, che allora comprendeva circa 50 dipendenti. Ora tutti i collaboratori rimanenti saranno licenziati.

es, ats