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Statistiche sull'impiego Occupazione: aumentano ancora i posti di lavoro in Svizzera

SDA

28.5.2026 - 12:01

La crescita degli impieghi è costante.
La crescita degli impieghi è costante.
Keystone

Torna a crescere a ritmi più sostenuti il numero dei lavoratori in Svizzera.

Keystone-SDA

28.05.2026, 12:01

28.05.2026, 12:51

Nel primo trimestre 2026 gli impieghi si sono attestati a 5,5 milioni, con una progressione (destagionalizzata) dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,5 su base annua, a fronte del +0,2% (in entrambi i casi) registrato nell'ultima parte del 2025.

Concretamente in un anno si sono contati 26'100 posti di lavoro supplementari, emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). A titolo di confronto nell'anno 2000 gli impieghi erano 4,0 milioni.

L'occupazione nel periodo in esame si è mantenuta sostanzialmente stabile nel settore secondario (+0,1% a 1,1 milioni, pari a +1100 posti), mentre nei servizi è stato osservato un sensibile incremento (+0,6% a 4,4 milioni, +25'000 posti).

Espresso in equivalenti a tempo pieno il volume di impieghi ammontava a 4,3 milioni (+0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2025), con una quota di donne al 40,8%.

In Ticino si contavano 250'000 posti a tempo pieno o parziale (-0,3% trimestrale, -1,0% annuo), mentre i Grigioni sono inseriti nella regione della Svizzera orientale, che ne mette a referto 701'500 (-0,1% e 0,0%).

Tornando a livello nazionale, le ditte segnalano più posti liberi: erano 98'200, il 5,0% in più di un anno prima, con una quota dell'1,7% del totale degli impieghi.

Intanto diminuiscono le difficoltà nel reclutamento di personale qualificato: il 34,3% delle imprese (quota ponderata secondo il numero di impieghi) ha segnalato difficoltà, il che corrisponde a un calo di 2 punti percentuali rispetto a fine 2025.

In generale le prospettive di impiego sono prudentemente ottimistiche: nel quarto trimestre le imprese che volevano aumentare gli effettivi rappresentavano l'11,0% dell'occupazione totale (10,1% nel trimestre precedente), quelle che volevano ridurle erano al 4,8% (5,2%), mentre le rimanenti realtà non pronosticavano cambiamenti di organico o non hanno risposto alle domande dei sondaggisti che operano nell'ambito del cosiddetto barometro dell'impiego dell'UST.

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