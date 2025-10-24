  1. Clienti privati
Mercato del lavoro L'offerta di impiego in telelavoro è in lieve calo, dopo il record. Ecco perché

SDA

24.10.2025 - 11:00

Operare da casa è un'opportunità apprezzata dai lavoratori.
Keystone

Colpo di freno per il telelavoro: nel terzo trimestre la percentuale di offerte di impiego con opzione di homeoffice pubblicate in Svizzera è diminuita rispetto ai tre mesi precedenti, quando però era stato registrato un record.

Keystone-SDA

24.10.2025, 11:00

24.10.2025, 11:19

Nel periodo luglio-settembre la quota di posizioni lavorative che includevano la possibilità di lavorare almeno parzialmente da casa si è attestata al 13%, a fronte del 14% registrato nel secondo trimestre, ha indicato oggi la piattaforma di reclutamento Indeed, che monitora l'evoluzione della situazione.

Responsabili della contrazione sono soprattutto i classici lavori d'ufficio, come quelli nel ramo amministrativo, del marketing (-5,66%) o della contabilità. In positivo si sono per contro mossi i settori dell'immobiliare, dell'ingegneria civile e dell'architettura.

Sull'insieme del 2025 l'offerta di smart working è però ancora in espansione, cosa che è in contro tendenza rispetto a quanto si osserva in altri paesi.

Perché sono in calo?

«Anche in Svizzera, dopo un lungo periodo di crescita, l'offerta di impiego da casa ha recentemente registrato una contrazione», constata a Virginia Sondergeld, esperta presso Indeed, citata in un comunicato.

«La flessione è strettamente legata, come a livello internazionale, alla diminuzione generale dei posti di lavoro negli uffici, ma non solo: osserviamo che le possibilità di lavorare da casa vengono eliminate anche in posizioni d'ufficio che consentono l'homeoffice».

Eliminare del tutto l'Home office sarebbe un rischio

«I datori di lavoro dovrebbero però valutare attentamente questa misura», mette in guardia l'economista.

«Regole restrittive sul telelavoro possono aumentare la disponibilità dei dipendenti a cambiare impiego. Le aziende corrono il rischio di perdere a lungo termine i loro migliori talenti a favore della concorrenza», conclude la specialista.

