Forum economico mondiale Oggi si chiude il WEF, ecco cosa è stato detto finora

SDA

23.1.2026 - 07:25

Sono stati numerosi gli ospiti internazionali al WEF.
Keystone

Si chiude oggi il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). A mezzogiorno il CEO Borge Brende metterà ufficialmente fine all'evento.

Keystone-SDA

23.01.2026, 07:25

Ancora derisa Keller-Sutter. Ecco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

Ancora derisa Keller-SutterEcco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

Di nuova era ha parlato il consigliere federale Ignazio Cassis, prendendo spunto dall'aria che si è respirata al WEF, che ha registrato un numero record di partecipanti. La percezione di un mondo che sta cambiando era palpabile.

Durante il summit di Davos si è fra le altre cose fatto un passo importante verso l'ormai famoso Board o peace voluto dal presidente statunitense Donald Trump.

Il repubblicano ha in effetti firmato la carta fondatrice di questo nuovo Consiglio per la Pace, nei cui confronti la Confederazione si pone per ora in maniera prudente.

Davos. Cassis al WEF: «Siamo in una nuova era»

DavosCassis al WEF: «Siamo in una nuova era»

Nella giornata odierna non sono previsti grandi appuntamenti in programma. In circa 15 minuti verranno riassunti i temi salienti di questa edizione del Forum economico.

Seguiranno poi i bilanci delle forze di sicurezza, particolarmente sotto pressione visto l'arrivo del presidente Usa e di altre personalità internazionali: 64 i capi di Stato e di governo presenti.

Vigili del fuoco e proteste

Nel corso dell'evento internazionale si è reso due volte necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per episodi minori. Di fianco a un hotel ha preso fuoco una piccola capanna per la fondue.

A causa del fumo l'albergo è stato evacuato. Al centro congressi è invece scattato l'allarme antincendio, ma nessuno rogo è stato individuato.

Nessun ferito. Scoppiano due incendi al WEF di Davos, Lilli Gruber interrompe in diretta la trasmissione

Nessun feritoScoppiano due incendi al WEF di Davos, Lilli Gruber interrompe in diretta la trasmissione

Sorprendentemente tranquille sono poi risultate le azioni di protesta a Davos. La marcia autorizzata dei giovani socialisti (Giso o Juso) ha attirato un po' più partecipanti rispetto agli anni passati e si è svolta pacificamente.

Anche una protesta non autorizzata con immagini satiriche di Trump ha avuto luogo senza incidenti, così come non ha creato problemi un'installazione luminosa su una montagna.

A essere degenerata è invece una manifestazione anti WEF a Zurigo, dove lunedì sera si sono registrati numerosi danneggiamenti e anche feriti.

