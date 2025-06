Buona raccolta quest'anno per le ciliegie. Keystone

La raccolta delle ciliegie in Svizzera è attualmente in pieno svolgimento. Complessivamente, l'Associazione svizzera dei frutticoltori swissfruit prevede per quest'anno un buon raccolto di circa 2400 tonnellate dei piccoli frutti rossi.

Keystone-SDA SDA

I produttori di frutta svizzeri raccolgono circa 400-500 tonnellate alla settimana durante le settimane principali, indica swissfruit in una nota.

Le numerose ore di sole nei mesi di maggio e giugno hanno garantito quest'anno ciliegie croccanti e dolci.

Da quest'anno la coltivazione di questi frutti avviene in circa i tre quarti della superficie ad essi destinata, nell'ambito di un nuovo programma denominato «Sostenibilità Frutta».

Esso introduce nuovi requisiti in materia di sostenibilità, in particolare in ambito ambientale, sociale ed economico.

Per l'onere supplementare generato da queste nuove norme, i produttori saranno compensati con 25 centesimi al chilo di ciliegie da tavola.