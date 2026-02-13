Al netto degli effetti valutari la progressione è del 22%, ha indicato oggi la società zurighese.

Per quanto riguarda le categorie di prodotto, l'abbigliamento (+48%) e gli accessori (+88%) hanno registrato una crescita nettamente superiore rispetto al settore principale delle calzature (+11%). Con una quota di proventi pari al 92% quest'ultimo segmento rimane comunque il pilastro più importante dell'azienda.

Nel mercato principale, quello americano, il giro d'affari è aumentato del 5% raggiungendo i 452 milioni di franchi, nella regione Europa, Medio Oriente, Africa i ricavi sono cresciuti del 15% attestandosi a 228 milioni, mentre in Asia-Pacifico l'incremento è stato del 43%, a 171 milioni. Secondo il co-CEO David Allemann, particolare dinamismo è stato osservato in Cina, in Corea del Sud e nel Sud-Est asiatico.

Nel canale dei grandi rivenditori in America On ha però riscontrato una certa debolezza nel secondo trimestre, ha spiegato il dirigente all'agenzia Awp. Il mercato in questione è stato recentemente caratterizzato da forti campagne di sconti: On intende però consapevolmente sottrarsi a questa tendenza. In qualità di marchio premium, l'impresa punta invece a «stimolare la domanda a prezzo pieno con prodotti nuovi e innovativi», ha sottolineato il manager.

Riguardo alla redditività, l'Ebitda (utile operativo prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) rettificato è aumentato del 24% a 168 milioni di franchi, con il corrispondente margine passato dal 18,2% al 19,8%. Il conto economico si è chiuso con un utile netto di 105 milioni, a fronte della perdita di 4 milioni del secondo trimestre dell'anno scorso.

Malgrado il buon andamento degli affari il gruppo ha leggermente abbassato le sue previsioni sulle vendite per l'intero 2026 e la borsa non ha apprezzato.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, il citato David Allemann, Olivier Bernhard (ex pluricampione Ironman) e Caspar Coppetti. Le scarpe On dispongono di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che vuole migliorare l'esperienza del corridore. Nel novembre 2019 il campione di tennis Roger Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di marketing e nel settembre 2021 l'impresa è sbarcata alla borsa di New York. Nel 2025 la società ha registrato ricavi per 3,0 miliardi di franchi e un utile netto di 266 milioni.