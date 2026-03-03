On continua a crescere. Keystone

ll produttore di scarpe e abbigliamento sportivo On chiude il 2025 con un traguardo storico.

Keystone-SDA SDA

L'azienda zurighese ha superato per la prima volta la soglia dei 3 miliardi di franchi di fatturato, con ricavi che si sono attestati a 3,01 miliardi, in crescita del 30% rispetto all'anno precedente. Depurato dall'effetto del franco forte il balzo sarebbe stato del 36%.

Stando ai dati diffusi oggi a trainare i conti è stata soprattutto la regione Asia-Pacifico, dove le vendite sono quasi raddoppiate, passando a 511 milioni di franchi. Bene anche il mercato americano, il più importante per il gruppo quotato a New York, con un giro d'affari di 1,7 miliardi (+18%).

In Europa, Medio Oriente e Africa la crescita ha toccato il 32%, arrivando a 763 milioni. Se le scarpe restano l'attività più importante (2,8 miliardi, +28%), a crescere più rapidamente sono stati comunque i settori dell'abbigliamento (+68%) e degli accessori (+124%), seppur con volumi ancora contenuti.

On ha migliorato anche la redditività. L'Ebitda – cioè il risultato prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti – rettificato è salito a 567 milioni di franchi (+46%), con un margine salito al 18,8% dal 16,7% dell'anno prima.

Merito, spiega l'azienda, della strategia premium: meno sconti e più vendite dirette al cliente, che garantiscono margini più alti. In flessione, invece, l'utile netto rettificato, sceso a 266 milioni (-16%) a causa di effetti valutari negativi.

«Il superamento della soglia dei 3 miliardi di franchi di fatturato annuo con una redditività record è una conferma significativa della nostra visione di creare il marchio di abbigliamento sportivo più prestigioso al mondo», commenta il CEO e co-fondatore David Allemann, citato in un comunicato odierno.

«Stiamo assistendo a un cambiamento sociale fondamentale, poiché le persone in tutto il pianeta sostituiscono i tradizionali indicatori di status con un impegno verso la salute, la longevità e le prestazioni. On è in una posizione unica per soddisfare le esigenze di questi consumatori esigenti», si dice convinto il manager.

Per l'anno in corso il gruppo noto fra l'altro anche per avere l'ex campione di tennis Roger Federer come investitore e ambasciatore si dice ottimista. La previsione è di una crescita del fatturato almeno del 23% a cambi costanti, che porterebbe il giro d'affari a superare i 3,4 miliardi di franchi. Il margine Ebitda atteso è tra il 18,5% e il 19,0%.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, il citato David Allemann, Olivier Bernhard (ex pluri-campione Ironman) e Caspar Coppetti. Le scarpe On dispongono di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che vuole migliorare l'esperienza del corridore.

Nel novembre 2019 Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di marketing e nel settembre 2021 l'impresa è sbarcata alla borsa di New York.