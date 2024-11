In precedenza, la piattaforma di connessione era stata paralizzata da un attacco informatico Keystone

Il servizio «OneLog», usato da numerosi media svizzeri, ha ripreso oggi a funzionare dopo un attacco hacker avvenuto dieci giorni fa. Lo ha annunciato la stessa piattaforma di connessione, confermando una notizia pubblicata dal portale del «Blick».

SDA

Agli utenti verrà chiesto di impostare una nuova password al momento dell'accesso, ha precisato «OneLog» in una nota. Allo stesso tempo, la piattaforma mette in guardia dal «phishing»: la richiesta viene fatta solo al momento dell'accesso, non via e-mail.

«OneLog» ipotizza che si tratti di un atto di sabotaggio informatico; le indagini proseguono con il coinvolgimento delle autorità competenti per determinare la portata e gli effetti concreti dell'attacco. «OneLog» è anche in contatto con le autorità competenti nell'UE.

Il servizio «OneLog», lanciato poco più di tre anni fa, è utilizzato da oltre 40 portali online, tra cui quelli delle grandi aziende mediatiche elvetiche Tamedia, Ringier e SSR.

mp, ats