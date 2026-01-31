  1. Clienti privati
Aziende OnlyFans valuta la vendita della quota di maggioranza: in gioco 5,5 miliardi di dollari

SDA

31.1.2026 - 14:00

Il logo di OnlyFans
Il logo di OnlyFans
Keystone

OnlyFans sta valutando la vendita di una quota di maggioranza alla società di investimento Architect Capital in un'operazione che valuta il sito di social media per adulti con sede a Londra circa 5,5 miliardi di dollari, debito incluso.

Keystone-SDA

31.01.2026, 14:00

31.01.2026, 14:02

Secondo quanto riportato sul sito di Reuters, Architect, con sede a San Francisco, sarebbe in trattative esclusive per una quota di quasi il 60% di OnlyFans. Escludendo i debiti, l'accordo valuterebbe la piattaforma online quasi 3,5 miliardi di dollari.

Secondo una presentazione inviata agli investitori dell'azienda e visionata dal Wall Street Journal, che aveva già anticipato la notizia, la società di investimento ritiene che OnlyFans, che genera un fatturato netto annuo di quasi 1,6 miliardi di dollari, potrebbe avvicinarsi alla quotazione nel 2028.

