  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Petrolio L'Opec+ decide un aumento di produzione del greggio

SDA

7.9.2025 - 16:00

La produzione di greggio verrà aumentata. (Immagine d'archivio).
La produzione di greggio verrà aumentata. (Immagine d'archivio).
Keystone

Gli otto Paesi membri chiave dell'Opec+, che comprendono la Russia e l'Arabia Saudita, hanno deciso di incrementare la produzione di petrolio, alzandola di 137'000 barili al giorno a partire da ottobre rispetto al livello richiesto a settembre.

Keystone-SDA

07.09.2025, 16:00

07.09.2025, 16:09

Lo annuncia l'organizzazione mondiale dei produttori di petrolio.

Il cosiddetto gruppo di otto Paesi del V8 – Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti (Eau), Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman – intende così, secondo gli analisti, aumentare le quote di mercato di petrolio greggio nel mondo.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Questa sera vedremo in cielo una «Luna di sangue». Ecco cosa c'è da sapere
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Patrick Fischer si racconta: «Vivo in campagna e adoro la Svizzera»
Paura a Losanna: un'auto piomba sulla folla che manifesta per Gaza

Altre notizie

USA-Svizzera. La consegna dei jet da combattimento F-35 procederà come previsto

USA-SvizzeraLa consegna dei jet da combattimento F-35 procederà come previsto

Intelligenza artificiale. Apertus, l'alternativa elvetica a ChatGPT, è ora accessibile sui server svizzeri, «è autonomia digitale»

Intelligenza artificialeApertus, l'alternativa elvetica a ChatGPT, è ora accessibile sui server svizzeri, «è autonomia digitale»

Previsioni economiche. UBS: «Il tasso ipotecario di riferimento sarà stabile almeno sino al 2027»

Previsioni economicheUBS: «Il tasso ipotecario di riferimento sarà stabile almeno sino al 2027»