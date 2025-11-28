  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ungheria-Russia Il primo ministro ungherese Orban a Mosca per incontrare Putin

SDA

28.11.2025 - 08:26

Viktor Orban va in Russia per parlare di energia.
Viktor Orban va in Russia per parlare di energia.
Keystone

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato che oggi si recherà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e discutere di energia.

Keystone-SDA

28.11.2025, 08:26

28.11.2025, 08:47

«Vado lì per assicurarmi che l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria sia sicuro per l'inverno e per il prossimo anno a un prezzo accessibile», ha dichiarato il premier in un video pubblicato su Facebook.

Orban ha ricordato di essersi recato negli Stati Uniti all'inizio di novembre, dove ha ottenuto dal presidente americano Donald Trump una deroga alle sanzioni statunitensi legate al petrolio russo, valida per un anno.

«Ci siamo riusciti, il che è eccellente» – ha detto -, «ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il gas e il petrolio, che possiamo acquistare dai russi, quindi andrò lì per assicurarmi che l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria sia garantito per l'inverno e il prossimo anno a un prezzo accessibile»

Uno dei pochi leader europei vicino ai presidenti di Stati Uniti e Russia, Viktor Orban non ha cercato di diversificare realmente le importazioni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022 e dipende fortemente dal petrolio russo.

I più letti

Stai per riempire il carrello per il Black Friday? Occhio: un’offerta su tre è solo una messinscena
Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
La cronologia dell'escalation nel settore di trasferta dello Young Boys
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale

Altre notizie

Trasporti. Appalto FFS a Siemens: Stadler Rail inoltra ricorso

TrasportiAppalto FFS a Siemens: Stadler Rail inoltra ricorso

Mercati azionari. Apertura piatta per la Borsa svizzera

Mercati azionariApertura piatta per la Borsa svizzera

Chi è stato il primo da noi?. Black Friday, inizia la battaglia degli sconti. Ecco le sue origini negli USA e in Svizzera

Chi è stato il primo da noi?Black Friday, inizia la battaglia degli sconti. Ecco le sue origini negli USA e in Svizzera