Metalli preziosiCon le tensioni geopolitiche l'oro continua la corsa verso nuovi record: «Non è più uno sprint, ma una maratona»
21.1.2026 - 11:31
L'oro ha raggiunto nuovi massimi storici, avvicinandosi durante la notte ai 4'900 dollari l'oncia. Gli investitori sono alla ricerca di valori rifugio in un contesto geopolitico sempre più teso e incerto, rafforzando l'attrattiva dei metalli preziosi.
Poco dopo le 10.40, l'oro era scambiato a 4'865 dollari l'oncia, con un aumento del 2,1%. Durante la notte, il «metallo giallo» aveva raggiunto un nuovo record a 4'888 dollari l'oncia. In un anno, l'oncia d'oro è balzata di quasi l'80%. Nel gennaio 2024, veniva scambiata a circa 2'730 dollari.
«Il caos intorno alla Groenlandia rimarrà il menù principale della settimana e sarà nuovamente servito oggi, mentre Donald Trump si appresta ad arrivare a Davos (GR)», osserva l'analista Ipek Ozkardeskaya di Swissquote, che dubita della possibilità che in un solo giorno si possa raggiungere un accordo tra le due sponde dell'Atlantico.
«Non è più uno sprint, ma una maratona»
«Il rialzo del prezzo dell'oro sopra i 4'800 dollari l'oncia è un buon indicatore dell'incertezza e della tensione che regnano attualmente sui mercati», aggiunge.
«In breve, gli investitori si stanno orientando verso tutto ciò che è tangibile. Ciò che colpisce è che il bitcoin ha avuto un ruolo minore, se non nullo, in questa fuga verso gli asset reali».
«L'oro ha il vento in poppa sui mercati finanziari: non è più uno sprint, ma una maratona. Chi ricorda ancora il 1° novembre 2022, ad esempio? Il prezzo dell'oro era allora di 1'633 dollari americani», osserva Thomas Meissner, responsabile della ricerca presso la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
«I guadagni dall'inizio dell'anno ammontano a quasi il 13% in sole tre settimane! I metalli preziosi operano in modalità 'risk-off' accelerata».
«Gli investitori privilegiano le coperture»
«Risk-off» descrive un ambiente di mercato in cui gli investitori, spinti da incertezza o paura, spostano il denaro da asset rischiosi (come le azioni) verso «bene rifugio» sicuri, come l'oro.
A sua volta, John Plassard, socio presso Cité Gestion, richiama l'attenzione sulla volatilità: «Il brusco aumento della volatilità (ai massimi livelli da novembre), la pressione sui debiti sovrani a lungo termine – in particolare in Giappone – e le tensioni simultanee su azioni, obbligazioni e dollaro hanno riacceso un chiaro riflesso di 'risk-off' tra gli investitori, preoccupati da un inasprimento duraturo delle tensioni geopolitiche e finanziarie.»
«In questo contesto, gli investitori privilegiano le coperture, l'oro e i titoli difensivi».