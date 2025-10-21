  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Commercio estero Mercato orologiero, Bertschy: «C'è stanchezza da parte dei consumatori»

SDA

21.10.2025 - 17:01

Il cliente va allettato in tutti i modi.
Il cliente va allettato in tutti i modi.
Keystone

Le condizioni di mercato rimangono difficili per il comparto orologiero: lo afferma Jean-Philippe Bertschy, analista della banca Vontobel, che vede però anche dei segnali di speranza nelle cifre sull'export pubblicate oggi.

Keystone-SDA

21.10.2025, 17:01

21.10.2025, 17:11

«Il settore si avvicina alle festività natalizie in un periodo caratterizzato da tensioni geopolitiche, dazi doganali americani e un clima di consumo contrastante», scrive l'esperto in un commento. Inoltre, si avverte una certa stanchezza da parte dei consumatori, le cui spese si orientano piuttosto verso esperienze di viaggio o di benessere.

A suo avviso senza il contributo dei «magnifici quattro» del ramo – ovvero i marchi Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe e Richard Mille – il quadro delle esportazioni rischierebbe di essere molto più cupo. «Senza di loro, il declino del settore potrebbe essere molto più brusco».

È possibile comunque guardare anche al bicchiere mezzo pieno. «La solida crescita sui mercati asiatici chiave, associata ai risultati migliori del previsto nel terzo trimestre di LVMH» – colosso francese del lusso – «ha incoraggiato le discussioni su una potenziale ripresa nel 2026», sottolinea il professionista.

Sulla scorta di questa analisi lo specialista conferma la sua raccomandazione «hold» (tenere) per i titoli Swatch e Richemont. Alla borsa svizzera alle 12.00 l'azione al portatore di Swatch – il titolo di riferimento per gli osservatori del mercato, che porta un codice azionario particolare, UHR (orologio, in tedesco) – era in calo del 2,7% a circa 172 franchi; Richemont perdeva invece lo 0,2% a circa 160 franchi. Dall'inizio dell'anno il primo valore ha guadagnato il 9%, mentre per il secondo la progressione è del 19%.

I più letti

Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Enzo Iacchetti su Striscia la Notizia: «Siamo pronti, ma non si sa quando ripartiremo»

Altre notizie

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,10%

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,10%

Mercati valutari. Il franco si rafforza ancora: è ai massimi di sempre sull'euro

Mercati valutariIl franco si rafforza ancora: è ai massimi di sempre sull'euro

Aviazione. Per Swiss aumentano i passeggeri e migliora la puntualità

AviazionePer Swiss aumentano i passeggeri e migliora la puntualità