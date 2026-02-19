  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dalla Svizzera Esportazioni di orologi in calo anche a gennaio

SDA

19.2.2026 - 09:06

Momento difficile per il settore svizzero dell'orologeria
Momento difficile per il settore svizzero dell'orologeria
Keystone

Continua il momento difficile per il settore orologiero svizzero: in gennaio le esportazioni sono calate del 3,6%, attestandosi a 1,92 miliardi di franchi.

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:06

19.02.2026, 09:08

Lo indica una nota odierna della Federazione dell'industria orologiera (FH), precisando tuttavia che il numero di orologi venduti è leggermente aumentato (+0,2%).

La flessione in termini di valore è da ricondurre principalmente a una diminuzione del 14,0% delle esportazioni di orologi costosi realizzati con metalli preziosi.

Il settore sta attraversando un lungo periodo di crisi. Dopo un 2023 da record, nel 2024 le esportazioni di orologi hanno subito un crollo, soprattutto nei mercati importanti come quello cinese e di Hong Kong. Anche nel 2025 si è assistito a un leggero calo, poiché è venuto meno anche il traino degli Stati Uniti.

Nel gennaio del 2026 le esportazioni di segnatempo verso gli USA sono diminuite del 14% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 326 milioni di franchi. Malgrado ciò, gli americani continuano a essere di gran lunga i maggiori acquirenti di orologi svizzeri.

Si è invece registrata una leggera ripresa in Cina (+5,0%) e a Hong Kong (+2,6%), un tempo il più importante centro nevralgico per il commercio di orologi elvetici.

I più letti

Una medaglia emozionante per Camille Rast: «La volevo così tanto per lui!»
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale

Altre notizie

Assicurazioni. Nuovo aumento degli utili nel 2025 per Zurich

AssicurazioniNuovo aumento degli utili nel 2025 per Zurich

Industria alimentare. Nestlé, in crisi, nomina l'ex presidente della BNS Thomas Jordan per il Consiglio d'amministrazione

Industria alimentareNestlé, in crisi, nomina l'ex presidente della BNS Thomas Jordan per il Consiglio d'amministrazione

In Svizzera. Nei test dell'USAV rivelata la tossina cereulide in due campioni di latte per bimbi. Ecco di che marca

In SvizzeraNei test dell'USAV rivelata la tossina cereulide in due campioni di latte per bimbi. Ecco di che marca