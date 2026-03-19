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Commercio Le esportazioni di orologi svizzeri tornano a salire, grazie anche al mercato USA

SDA

19.3.2026 - 15:00

L'orologio svizzero è tuttora un articolo assai ricercato.
L'orologio svizzero è tuttora un articolo assai ricercato.
Keystone

Dopo diversi mesi di calo le vendite di orologi svizzeri all'estero sono tornate a salire in febbraio, sulla scia in particolare del dinamismo del mercato americano e di una maggiore tonicità dei prodotti medio-cari.

Keystone-SDA

19.03.2026, 15:00

19.03.2026, 15:07

Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH), nel secondo mese dell'anno le esportazioni si sono attestate a 2,2 miliardi di franchi, in progressione del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. In termini di numero i segnatempo smerciati hanno presentato un incremento del 14,0% a 1,3 milioni.

A livello di singoli mercati dominano gli Stati Uniti (+27% a 432 milioni di franchi), il principale sbocco del made in Switzerland. Al secondo posto figura il Giappone (+24% a 156 milioni), seguito da Francia (+57% a 153 milioni), Hong Kong (-5% a 147 milioni), Regno Unito (+10% a 142 milioni) e Singapore (+5% a 136 milioni). Insieme questi sei mercati – che come si osserva non comprendono più la Cina – rappresentano il 54% delle vendite oltre frontiera.

Con accenti diversi si presenta l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un aumento del 4% in termini di valore, la gamma 200-500 una progressione dell'1%, il comparto 500-3000 segna +19%, mentre per la fascia oltre 3000 franchi si osserva un +9%.

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