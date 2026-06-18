  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Commercio estero L'export di orologi svizzeri si stabilizza in maggio

SDA

18.6.2026 - 11:00

Gli orologi sono uno dei principali prodotti d'esportazione svizzeri.
Gli orologi sono uno dei principali prodotti d'esportazione svizzeri.
Keystone

Dopo il forte arretramento di aprile le vendite di orologi svizzeri all'estero si sono stabilizzate in maggio, perlomeno su base annua.

Keystone-SDA

18.06.2026, 11:00

18.06.2026, 11:28

Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH), nel quinto mese del 2026 le esportazioni si sono attestate a 2,1 miliardi di franchi, in progressione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

In termini di numero i segnatempo smerciati hanno presentato invece una contrazione, pari all'1,2% (a 1,2 milioni).

Maggio presenta quindi un mini rimbalzo dopo un aprile molto difficile (-16,6%). Sull'arco dei primi cinque mesi il bilancio rimane comunque debole: l'export orologiero elvetico è infatti sceso (sempre su base annua) del 3,1% in valore.

A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione su maggio spicca l'avanzata degli Usa (+12,3% a 302 milioni di franchi), che rimangono il principale sbocco del made in Switzerland; seguono Francia (+57,0% a 191 milioni), Regno Unito (+24,9% a 163 milioni), Hong Kong (+3,4% a 162 milioni), Giappone (-3,5% a 153 milioni) e Cina continentale (-21,4% a 130 milioni).

Insieme questi sei mercati rappresentano il 52% delle vendite oltre frontiera.

Con accenti diversi si presenta l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato una diminuzione del 4,5% in termini di valore, la gamma 200-500 una progressione del 23,6%, il comparto 500-3000 segna -17,2%, mentre per la fascia oltre 3000 franchi l'incremento è del 3,7%.

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
I microfoni lasciati accesi al G7, Meloni: «Ho smesso di fumare», Trump: «La mia sedia è troppo bassa»
Ecco cosa devi sapere sulla prima grande ondata di caldo in arrivo
È morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman
Dopo le foto di Adriano Pappalardo in ospedale parla il figlio

Altre notizie

Politica monetaria. BNS: «elevata disponibilità ad agire contro rafforzamento franco»

Politica monetariaBNS: «elevata disponibilità ad agire contro rafforzamento franco»

Panorama mediatico. Nuova guida per «Il Grigione Italiano», il settimanale più longevo della Svizzera italiana

Panorama mediaticoNuova guida per «Il Grigione Italiano», il settimanale più longevo della Svizzera italiana

Sondaggio. Il 75% degli svizzeri sono favorevoli a regole patrimoniali più severe. Ecco perché

SondaggioIl 75% degli svizzeri sono favorevoli a regole patrimoniali più severe. Ecco perché