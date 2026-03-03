  1. Clienti privati
Turismo Il 2025 è di crescita per gli ostelli svizzeri, in forte aumento gli ospiti tedeschi

SDA

3.3.2026 - 20:01

Gli ostelli hanno attirato più persone.
Gli ostelli hanno attirato più persone.
Keystone

Gli ostelli della gioventù svizzeri archiviano il 2025 con un moderato aumento delle presenze, grazie soprattutto al ritorno degli ospiti internazionali.

Keystone-SDA

03.03.2026, 20:01

Con 823'900 pernottamenti la crescita è stata dell'1,3% rispetto all'anno precedente, ha indicato oggi l'associazione di categoria SJH.

Se i viaggiatori elvetici restano il pilastro del settore (due terzi del totale), la domanda estera, dopo il crollo del periodo pandemico, ha continuato a rafforzarsi, guidata da un +18% di presenze dalla Germania. Bene anche i mercati di Usa, Francia e Asia.

Il risultato è stato trainato dall'apertura di nuove strutture e dall'estensione della stagione estiva per alcuni operatori alpini. In forte crescita anche la ristorazione, con un +6,9% di pasti serviti. Per il 2026 è attesa l'apertura del nuovo ostello di Ginevra.

