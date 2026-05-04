L'industria rimane un comparto importante dell'economia svizzera. Keystone

Malgrado gli effetti della crisi in Medio Oriente c'è più ottimismo nell'industria svizzera.

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È questa, in estrema sintesi, l'informazione che emerge dal relativo indice PMI, cioè dall'indicatore sul comportamento dei manager che, nelle imprese, si occupano degli acquisti aziendali.

Per quanto riguarda il comparto manifatturiero il parametro si è attestato in aprile a 54,5 punti, in lieve aumento (+1,2 punti) rispetto ai 53,3 punti di marzo, quando era tornato sopra la soglia di crescita (fissata a 50) per la prima volta dopo 38 mesi, risulta da quanto pubblicato oggi da UBS, istituto che interpreta i dati raccolti attraverso un sondaggio dell'associazione di categoria Procure.ch. Il dato è superiore alle previsioni degli analisti interrogati dall'agenzia Awp, che andavano da 49,0 a 53,7 punti.

Passando all'ambito dei servizi, il relativo indice PMI si è attestato in aprile a 54,8 punti, con un peggioramento mensile di 2,4 punti. L'indicatore rimane comunque sempre al di là della soglia di espansione e anche in questo caso, seppure in flessione, supera le aspettative degli economisti, che scommettevano su valori fra 52,0 a 54,0 punti.

In entrambi i rami – industria e servizi – può essere osservato con particolare attenzione il segmento dell'impiego: nel ramo secondario il relativo sottoindice è salito a 48,5 (+1,0 punti), mentre nel terziario è sceso a 49,6 punti (-2,6 punti).

I sondaggisti hanno anche posto alle imprese domande speciali relative all'impatto della politica doganale del presidente americano Donald Trump. Il 30% delle aziende si aspetta un aumento delle tendenze protezionistiche nei prossimi dodici mesi, un dato sostanzialmente in linea con quello rilevato in marzo.

La versione svizzera dell'indice PMI si inserisce in una tradizione nata negli Stati Uniti che risale ai primi decenni del secolo scorso: è stato infatti nel 1931 che la National Association of Purchasing Management (NAPM) raccolse per la prima volta i dati degli acquisti. Oggi in tutto il mondo il PMI figura fra gli indicatori economici più seguiti per tastare il polso di un'economia. Normalmente gli indici vengono pubblicati il primo giorno feriale del mese: è stato il caso anche oggi.