Il costo delle operazioni di pagamento può variare fortemente. Keystone

Quando si tratta di pagare all'estero ricorrere a una carta di debito è significativamente più conveniente rispetto all'uso delle carte di credito: è quanto emerge da un'analisi del servizio di confronti Moneyland.

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L'indagine, i cui risultati sono stati pubblicati oggi, ha confrontato l'offerta di una dozzina di istituti e ha preso in esame le spese sostenute per un budget vacanze di 3000 franchi. Il risultato è netto: con le carte di debito, i costi variano da 1 a 170 franchi a seconda dell'emittente, mentre per le carte di credito la forbice si attesta tra i 25 e i 180 franchi.

A fare la differenza sono principalmente le commissioni applicate. Stando ai rilevamenti di Moneyland le spese per i pagamenti in valuta estera e i margini applicati ai tassi di cambio pesano maggiormente sulle carte di credito.

Le carte di debito, che addebitano l'importo direttamente sul conto corrente, tendono per contro ad avere costi minori. A questo proposito gli esperti mettono però in guardia: eventuali commissioni fisse per singole operazioni possono rendere costosi i piccoli pagamenti.

Malgrado il suo costo la carta di credito mantiene peraltro un ruolo centrale nei viaggi. I dati della Banca nazionale svizzera (BNS) mostrano che nel 2025 le transazioni all'estero con carte di credito elvetiche hanno raggiunto i 24,9 miliardi di franchi, superando i 15,4 miliardi spesi con le carte di debito.

Pagare sempre nella valuta locale

Queste ultime stanno però guadagnando terreno: per la prima volta il numero di transazioni effettuate ha superato quelle con carta di credito, segnando una crescita nella preferenza dei consumatori.

Per chi parte, il consiglio degli specialisti è di portare con sé entrambe le tipologie di mezzi di pagamento. La carta di credito rimane infatti spesso indispensabile per noleggiare un'auto o per garantire il pagamento in hotel.

L'accortezza principale, invece, riguarda la valuta: per evitare costi aggiuntivi, è fondamentale pagare sempre nella moneta locale del paese in cui ci si trova.

Infine per il prelievo di contante ai distributori automatici la carta di debito si conferma la scelta più economica, dato che le carte di credito applicano commissioni particolarmente elevate per questo servizio.