Un tribunale argoviese ha stabilito che Aldi Suisse si è ispirato al design delle palline di cioccolata Lindor (nell'immagine) per i suoi cioccolatini Moser Roth. Keystone

Il produttore di cioccolata Lindt & Sprüngli si è imposto davanti al Tribunale commerciale del Canton Argovia in una causa contro il dettagliante Aldi Suisse per violazione del diritto dei marchi.

Keystone-SDA, ns SDA

La filiale elvetica del colosso dei supermercati tedesco deve interrompere la distribuzione delle proprie palline di cioccolato perché somigliano troppo a quelle Lindor.

La corte ha seguito l'argomentazione dell'azienda di Kilchberg (ZH) secondo cui i cioccolatini Moser Roth di Aldi imitano quelli Lindor. La sentenza risale al 14 dicembre ed è stata pubblicata poco prima di Natale, ha indicato oggi il quotidiano Aargauer Zeitung.

Le palline di cioccolata valgono decine di milioni

Nella sola Svizzera Lindt & Sprüngli realizza un fatturato annuo di 44,8 milioni di franchi con le sue palline di cioccolata, si legge nella sentenza. Dal canto suo Aldi Suisse vende quale «edizione natalizia» dallo scorso ottobre le sue dolci sferette, confezionate in involucri rossi e blu come avviene per le Lindor.

Il tribunale argoviese ha stabilito che Lindt & Sprüngli ha tempo fino al 13 marzo prossimo per intentare una causa contro Aldi Suisse in un procedimento principale. Il Tribunale commerciale ha riconosciuto che il divieto di vendita avrà un impatto negativo sul fatturato e gli utili di Aldi nel periodo natalizio: Lindt & Sprüngli dovrà quindi depositare una prestazione di garanzie di 200'000 franchi.

Non è la prima volta che Lindt & Sprüngli si rivolge ai tribunali per violazione del diritto dei marchi. Un tribunale di Monaco di Baviera (Germania) ha vietato a un produttore di vendere i suoi coniglietti pasquali avvolti in carta dorata perché troppo simili a quelli del gruppo zurighese.