Il dividendo agli azionisti passerà da 39 a 42 franchi per titolo. Keystone

Partners Group, società con sede a Baar (ZG) specializzata negli investimenti in altre imprese e nell'amministrazione patrimoniale, ha chiuso il 2024 con una solida crescita sia dei ricavi sia della redditività.

I buoni risultati fanno felici anche gli azionisti, che vedranno il loro dividendo salire di tre franchi.

L'anno scorso il fatturato è aumentato del 9,8% a 2,14 miliardi di franchi, scrive in una nota odierna Partners Group. In termini di profitti, il risultato operativo (Ebit) si è gonfiato del 9,7% a 1,31 miliardi, per un corrispondente margine stabile al 61,3%. L'utile netto dal canto suo si è attestato a 1,13 miliardi (+12,5%).

Si tratta di cifre tutte superiori alle previsioni formulate alla vigilia dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria Awp. Partners Group proporrà ai suoi azionisti un dividendo di 42 franchi per titolo, dopo i 39 franchi dell'anno precedente.

Nel secondo semestre del 2024 le vendite hanno registrato progressi significativi, ha dichiarato, citato nel comunicato, il CEO David Layton, commentando i risultati. Per l'esercizio 2025, il gruppo ha confermato di prevedere impegni di capitale da parte dei clienti compresi tra 26 e 31 miliardi di dollari.

Partners Group aveva già comunicato nel mese di gennaio i numeri aggiornati relativi al patrimonio amministrato. A fine dicembre, la società gestiva 152 miliardi di dollari, il 7% in più di un anno prima.