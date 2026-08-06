Aroma-Zone è un marchio che si sta rapidamente espandendo.

Il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nel segmento del private equity (cioè nelle partecipazioni in società non quotate) ha annunciato oggi l'avvio di negoziati esclusivi con l'attuale proprietario, la società d'investimento parigina Eurazeo, che al termine della transazione manterrà comunque una significativa quota di minoranza.

Sebbene Partners Group non abbia divulgato i dettagli economici dell'operazione, il quotidiano britannico Financial Times riferisce che un'eventuale intesa potrebbe valutare l'impresa dell'esagono intorno ai 2 miliardi di euro, cioè 1,9 miliardi di franchi.

Fondata nel 1999, Aroma-Zone è oggi leader nel mercato francese della cosmesi naturale. Vende i suoi prodotti per la cura della persona, il benessere e la bellezza sia attraverso negozi fisici che con il commercio online. La società sta inoltre consolidando la propria presenza in Belgio, Italia e Regno Unito.

È una realtà in forte crescita: dal 2021 il fatturato è triplicato, il numero di punti vendita si è moltiplicato per sette e la clientela attiva ha superato i 5 milioni di persone. A progredire è anche la quota di acquirenti di sesso maschile, che oggi rappresenta ormai circa un quarto della base clienti.

Per Partners Group non si tratta di un primo contatto: dal 2021 l'azienda elvetica finanzia già Aroma-Zone attraverso il proprio ramo di credito privato. Ora, con questa operazione, il gruppo intende compiere il passo successivo rilevando il capitale di rischio tramite la divisione private equity.

Il management di Partners Group motiva l'interesse per l'azienda francese sottolineando il forte potenziale di crescita trainato dal trend globale verso prodotti cosmetici più naturali, sostenibili e dal prezzo accessibile. Inoltre, il marchio sta guadagnando sempre più popolarità grazie al passaparola sui social media. Obiettivo della società di Zugo è quello di accelerare ulteriormente l'espansione internazionale e investire nello sviluppo di nuove linee di prodotto.

Le comunicazioni odierne sono state accolte bene in borsa: nella prima ora di contrattazioni il titolo Partners Group – uno dei 20 che compongono l'indice principale SMI – saliva di circa l'1,5%, in un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale. Dall'inizio del 2026 il valore ha però perso il 29% e negativa, nella misura del -54%, è anche la performance su cinque anni.

Partners Group è un'azienda fondata nel 1996. Il gruppo dà lavoro a 2000 persone in 20 località, con centri regionali a Baar (ZG), Denver (Usa) e Singapore. Dal 2006 è quotato alla borsa svizzera. L'impresa ha in gestione 186 miliardi di dollari, l'equivalente di 151 miliardi franchi.