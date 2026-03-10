  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Servizi finanziari Partners Group: i ricavi salgono di un quinto nel 2025

SDA

10.3.2026 - 07:57

Crescita superiore alla media del settore nel 2025 per Partners Group.
Crescita superiore alla media del settore nel 2025 per Partners Group.
Keystone

Lo scorso anno Partners Group ha registrato un aumento dei ricavi del 20% a 2,6 miliardi di franchi. Sempre su base annua, l'utile operativo EBITDA è salito del 19% a 1,6 miliardi e quello netto del 12% a 1,3 miliardi.

Keystone-SDA

10.03.2026, 07:57

10.03.2026, 07:59

Con queste cifre il gestore patrimoniale ha sostanzialmente soddisfatto le aspettative del mercato. Nel 2025 la società ha ottenuto una quota di crescita superiore alla media nel settore, afferma il presidente della direzione David Layton, citato in un comunicato diramato oggi. Gli azionisti si vedranno proporre un dividendo di 46 franchi per azione, il 10% in più che in precedenza.

L'asset manager zughese ha incassato notevoli somme grazie alla vendita di partecipazioni. I ricavi legati alla performance hanno contribuito per il 32% a quelli totali, rispetto al 24% dell'anno precedente. In termini assoluti sono aumentati del 60% a 819 milioni di franchi. Le commissioni di gestione hanno generato a 1,7 miliardi di franchi (+7%).

Il risultato dipende dal numero di partecipazioni vendute con profitto e quindi dall'ammontare dei ricavi legati alla performance. Questi ultimi sono percentualmente molto più elevati rispetto alle commissioni di gestione fisse.

Per l'esercizio in corso il management conferma le previsioni di metà gennaio e continua a prevedere impegni di capitale per un importo compreso tra 26 e 32 miliardi di dollari. Lo scorso anno Partners Group si è visto affidare 26 miliardi, come già noto da gennaio. Fino alla fine dell'anno il patrimonio gestito è così salito a 185 miliardi di dollari.

A lungo termine i fondi amministrati dovrebbero continuare a crescere fino a raggiungere i 450 miliardi di dollari entro il 2033, ha confermato dalla società.

I più letti

Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»
Quanto dureranno le munizioni nella guerra in Iran? Le cifre restano top secret
«Un conflitto globale è possibile entro il 2027»: ecco il parere dell'esperto di geopolitica
Fedez di nuovo al centro del gossip: la compagna Giulia Honegger è incinta?

Altre notizie

Petrolio. La guerra in Medio Oriente spinge sempre più al rialzo i prezzi della benzina svizzera

PetrolioLa guerra in Medio Oriente spinge sempre più al rialzo i prezzi della benzina svizzera

Turismo. Aumento dei pernottamenti negli alberghi svizzeri a gennaio

TurismoAumento dei pernottamenti negli alberghi svizzeri a gennaio

Energia. Prezzo petrolio scende dai massimi ma resta sopra 100 dollari

EnergiaPrezzo petrolio scende dai massimi ma resta sopra 100 dollari