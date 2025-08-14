  1. Clienti privati
Con 10 navi GNL Partners Group vende la sua partecipazione a un'impresa energetica norvegese

SDA

14.8.2025 - 16:00

Partners Group è una delle principali società finanziarie elvetiche.
Partners Group è una delle principali società finanziarie elvetiche.
Keystone

Partners Group ha venduto la sua partecipazione di maggioranza in CapeOmega, impresa norvegese specializzata in infrastrutture energetiche e marittime che possiede dieci navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL).

Keystone-SDA

14.08.2025, 16:00

14.08.2025, 16:08

Gli acquirenti sono la compagnia di navigazione norvegese Ocean Yield AS e la società di investimento newyorkese KKR & Co, ha indicato oggi il gruppo con sede nel canton Zugo attivo nel segmento del private equity, cioè nelle partecipazioni in società non quotate. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari della transazione.

Partners Group aveva acquisito CapeOmega nel 2019 e da allora ne aveva ridefinito l'orientamento strategico. Stando alla società elvetica la flotta marittima di CapeOmega – sette navi in servizio, altre tre in consegna nei prossimi mesi – può contare su contratti a lungo termine e flussi di cassa garantiti.

Alla borsa di Zurigo l'azione Partners Group – che fa parte dell'SMI, l'indice dei 20 principali titoli del mercato elvetico, attualmente comprendente temporaneamente 21 valori – perdeva nel pomeriggio circa lo 0,7%, a fronte di un listino in progressione dello 0,3%. Dall'inizio dell'anno il corso ha perso l'11% e negativa, nella misura del 5%, è anche la performance sull'arco di 12 mesi, mentre nel confronto con cinque anni l'azione ha guadagnato il 22%.

Partners Group è un'azienda fondata nel 1996 che ha oggi patrimoni in gestione per 174 miliardi di dollari (140 miliardi di franchi). Il gruppo dà lavoro a 1800 persone in 20 località, con centri regionali a Baar (ZG), Denver (Usa) e Singapore. Dal 2006 è quotato alla borsa svizzera.

