Gli operatori del mercato puntano a un tasso di riciclaggio del 55% per la plastica e del 70% per i cartoni delle bevande. Keystone

Oltre 70 entità hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti per un sistema nazionale di raccolta e riciclaggio degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande.

Fra i firmatari, comunica oggi l'organizzazione del settore Swiss Recycling, vi sono Tetra Pak, Emmi, Nestlé, Coop e Migros.

Il documento è stato siglato da vari attori lungo l'intera catena, dai produttori fino alle aziende che si occupano di riciclare e di smaltire. Esso definisce i principi del sistema, ma non è ancora stata fissata una data di inizio concreta.

In futuro verrà messo a disposizione un sacchetto per la raccolta in tutta la Svizzera. Il prezzo per i consumatori è attualmente in fase di discussione, ha precisato Swiss Recycling rispondendo a una domanda dell'agenzia finanziaria AWP.

Entro il 2030, gli operatori del mercato puntano a un tasso di riciclaggio del 55% per la plastica e del 70% per i cartoni delle bevande. Si tratta di percentuali in linea con gli obiettivi dell'Unione europea.

