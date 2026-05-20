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Succederà a Peter Kappeler Il gruppo assicurativo Pax avrà presto una nuova CEO: si tratta di Yvonne Häring

SDA

20.5.2026 - 12:00

Yvonne Häring ha una formazione come matematica.
Yvonne Häring ha una formazione come matematica.
Keystone

Il gruppo assicurativo Pax avrà presto una nuova presidente della direzione: dal 1. gennaio 2027 la carica sarà assunta dall'attuale vicepresidente Yvonne Häring.

Keystone-SDA

20.05.2026, 12:00

20.05.2026, 13:20

Succederà al CEO Peter Kappeler che – come noto da dicembre 2025 – lascerà l'incarico alla fine dell'anno in corso.

La 48enne Yvonne Häring è laureata in matematica all'università di Basilea, riferisce la società in un comunicato odierno. Dal 2020 è responsabile del dipartimento Prodotti & Attuariato in seno al gruppo.

«Conosciamo Häring come una dirigente di grande talento e personalità», afferma il presidente del consiglio di amministrazione Daniel Rüedi, citato nella nota. «Con la sua eccellente competenza professionale, la sua conoscenza pluriennale del mercato assicurativo svizzero e la preziosa esperienza interna porterà un valido contributo allo sviluppo della Pax».

Il gruppo Pax è organizzato sotto l'ombrello di Pax Holding, una società cooperativa con sede a Basilea. Comprende Pax, Società svizzera d'assicurazione sulla vita (Pax Assicurazione) e Pax Asset Management. Nel 2026 l'impresa festeggia il 150esimo anniversario.

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