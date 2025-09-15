  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Concorrenza Pechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust

SDA

15.9.2025 - 12:00

Continuano le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina.
Continuano le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina.
Keystone

L'Antitrust cinese ha ritenuto Nvidia responsabile della violazione delle regole nazionali sulla concorrenza, in base ai risultati di un'indagine preliminare, promettendo un'istruttoria aggiuntiva.

Keystone-SDA

15.09.2025, 12:00

15.09.2025, 12:15

Il tutto avviene poco dopo l'inizio del secondo giorno di colloqui sul commercio tra Pechino e Washington, in corso a Madrid.

La State Administration for Market Regulation, in una nota, non ha tuttavia dichiarato se punirà il colosso Usa mondiale dei microchip specializzati nell'Intelligenza artificiale.

Nvidia sta affrontando un nuovo ciclo di controlli antitrust in Cina, proprio mentre le delegazioni di alto livello di Cina e Usa sono alle prese con il loro quarto round negoziale sul corposo dossier commerciale. Pechino ha annunciato l'indagine a dicembre sul colosso californiano ed è alle prese con una dura lotta con gli Stati Uniti per la supremazia nel settore critico dei semiconduttori.

«A seguito di un'indagine preliminare, è stato stabilito che Nvidia Corporation ha violato la legge antimonopolio della Repubblica popolare cinese», ha riferito l'Antitrust mandarino in una nota, aggiungendo di «aver quindi deciso di condurre un'ulteriore indagine sulla questione in conformità con la legge». La dichiarazione, tuttavia, non ha fornito dettagli sulle presunte violazioni contestate, sulla tipologia dell'indagine aggiuntive e sulle ipotesi di sanzioni comminabili.

Ad agosto, Nvidia ha pubblicato utili trimestrali che hanno sollevato timori sulla sua attività in Cina, oggetto di crescente attenzione a Washington con l'aumento delle tensioni commerciali e geopolitiche. Circa un'ora prima dell'annuncio della State Administration for Market Regulation, le delegazioni di Cina e Usa, guidate rispettivamente dal vicepremier He Lifeng e dal segretario al Tesoro Scott Bessent, hanno dato il via al secondo giorno consecutivo di colloqui commerciali a Madrid, nel tentativo di ridurre le divergenze su una serie di questioni che hanno inasprito i rapporti bilaterali.

I più letti

Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Ristorante di Mallorca pubblica la foto di un conto esorbitante, che scatena subito il web
Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma
Raoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in rialzo

Germania. Rheinmetall rafforza la sua presenza nella marina militare

GermaniaRheinmetall rafforza la sua presenza nella marina militare

Curiosa novità. Temu apre la propria piattaforma online ai commercianti svizzeri

Curiosa novitàTemu apre la propria piattaforma online ai commercianti svizzeri