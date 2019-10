Top manager pedinato: «Un caso isolato»

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/54210b92-872e-45a2-917f-81504c59c3d8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/54210b92-872e-45a2-917f-81504c59c3d8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/54210b92-872e-45a2-917f-81504c59c3d8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/54210b92-872e-45a2-917f-81504c59c3d8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/54210b92-872e-45a2-917f-81504c59c3d8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/54210b92-872e-45a2-917f-81504c59c3d8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La natura prende il sopravvento sulla tecnologia? A Dortmund, in Germania, un castagno di 30 metri si è abbattuto su di un veicolo. Quattro auto sono state danneggiate gravemente, altre quattro in maniera più lieve. Nessuno è rimasto ferito.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/ad376aec-38b9-4223-a3c5-9ba28497f641.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/ad376aec-38b9-4223-a3c5-9ba28497f641.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/ad376aec-38b9-4223-a3c5-9ba28497f641.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/ad376aec-38b9-4223-a3c5-9ba28497f641.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/ad376aec-38b9-4223-a3c5-9ba28497f641.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/ad376aec-38b9-4223-a3c5-9ba28497f641.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Chiaramente una questione religiosa: un fedele del santuario cinese Bang Neow si conficca, per ragioni sconosciute, un'arma da fuoco nella guancia durante la processione del festival annuale vegetariano di Phuket, in Tailandia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/dcdbfe1d-104f-4ec7-8de0-7338fa12e02d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/dcdbfe1d-104f-4ec7-8de0-7338fa12e02d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/dcdbfe1d-104f-4ec7-8de0-7338fa12e02d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/dcdbfe1d-104f-4ec7-8de0-7338fa12e02d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/dcdbfe1d-104f-4ec7-8de0-7338fa12e02d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/dcdbfe1d-104f-4ec7-8de0-7338fa12e02d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sulla banchisa in mezzo all'Artico: il rompighiaccio Polarstern (a sinistra) dell'Istituto Alfred Wegener di Bremerhaven e il russo Akademik Fedorov (a destra) si fanno strada fra i ghiacci dell'oceano. Gli scienziati della spedizione Mosaic hanno individuato, appena qualche giorno dopo la partenza, una banchisa sulla quale installare il campo di ricerca per il loro viaggio di un anno alla deriva nel cuore dell'Artico.<br/>Immagine: Esther Horvath/Alfred-Wegener-Institut/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/16d3f9cc-2e21-43a0-9095-44b94e33952a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/16d3f9cc-2e21-43a0-9095-44b94e33952a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/16d3f9cc-2e21-43a0-9095-44b94e33952a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/16d3f9cc-2e21-43a0-9095-44b94e33952a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/16d3f9cc-2e21-43a0-9095-44b94e33952a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/16d3f9cc-2e21-43a0-9095-44b94e33952a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Tutto è scomparso: in Australia, il periodo di siccità è iniziato presto quest'anno. In questa riserva agricola nella cittadina di Stanthorpe, non c'è già più niente.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/e8a7fd8c-f4c8-4835-a637-0f132ab6ce36.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/e8a7fd8c-f4c8-4835-a637-0f132ab6ce36.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/e8a7fd8c-f4c8-4835-a637-0f132ab6ce36.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/e8a7fd8c-f4c8-4835-a637-0f132ab6ce36.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/e8a7fd8c-f4c8-4835-a637-0f132ab6ce36.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/4/e8a7fd8c-f4c8-4835-a637-0f132ab6ce36.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Atterraggio brutale: la capsula spaziale russa Soyuz MS-12 è atterrata rumorosamente nella steppa kazakha. Dopo otto giorni nello spazio a bordo della Stazione spaziale internazionale (ISS), il primo cittadino degli Emirati arabi uniti fa ritorno sulla Terra.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/12880356-2c8c-4f9c-b431-8fef936f2149.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/12880356-2c8c-4f9c-b431-8fef936f2149.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/12880356-2c8c-4f9c-b431-8fef936f2149.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/12880356-2c8c-4f9c-b431-8fef936f2149.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/12880356-2c8c-4f9c-b431-8fef936f2149.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/12880356-2c8c-4f9c-b431-8fef936f2149.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un autobus e tre camion sono letteralmente «annegati» mentre erano parcheggiati a Gangneung, in Corea del Sud, a seguito del passaggio del tifone Mitag. Quest'ultimo ha provocato venti violenti e forti precipitazioni.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/ab0e88bf-2545-402d-8049-a73f874d0d29.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/ab0e88bf-2545-402d-8049-a73f874d0d29.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/ab0e88bf-2545-402d-8049-a73f874d0d29.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/ab0e88bf-2545-402d-8049-a73f874d0d29.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/ab0e88bf-2545-402d-8049-a73f874d0d29.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/ab0e88bf-2545-402d-8049-a73f874d0d29.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Le Alpi viste dal re dei cieli: questa fotografia è stata scattata dal dorso di un'aquila grigia mentre sorvolava i ghiacciai della catena montuosa. La Eagle’s Wings Foundation spera che queste immagini spettacolari possano contribuire a sensibilizzare maggiormente il pubblico sul tema dei cambiamenti climatici.<br/>Immagine: Eagle's Wings Foundation/Chopard/AP/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/241ccba5-eac1-4e6e-a7dc-f095334e1beb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/241ccba5-eac1-4e6e-a7dc-f095334e1beb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/241ccba5-eac1-4e6e-a7dc-f095334e1beb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/241ccba5-eac1-4e6e-a7dc-f095334e1beb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/241ccba5-eac1-4e6e-a7dc-f095334e1beb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/241ccba5-eac1-4e6e-a7dc-f095334e1beb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Kim Jong-un gioca ancora col fuoco: la Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato un nuovo test, lanciando un missile balistico da un sottomarino. L'esercito ha pubblicato una registrazione non datata in proposito. Il missile rappresenterebbe «una nuova fase nel programma di difesa contro le minacce che incombono sulla nazione asiatica».<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/e3cf26f3-7e7b-43b2-b7fa-710972c74ee4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/e3cf26f3-7e7b-43b2-b7fa-710972c74ee4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/e3cf26f3-7e7b-43b2-b7fa-710972c74ee4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/e3cf26f3-7e7b-43b2-b7fa-710972c74ee4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/e3cf26f3-7e7b-43b2-b7fa-710972c74ee4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/3/e3cf26f3-7e7b-43b2-b7fa-710972c74ee4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un compagno di shopping a quattro zampe: un cervo adulto si è infilato in un negozio di costumi tradizionali a Cortina d'Ampezzo, nelle Dolomiti (Italia), mentre la commerciante era occupata a decorare il proprio esercizio. L'animale è stato addormentato da alcuni veterinari ed è quindi stato riportato nella foresta.<br/>Immagine: Uncredited/Ufficio Stampa Provincia di Belluno/AP/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/9e076ca1-9193-4f6d-b934-f4919c627384.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/9e076ca1-9193-4f6d-b934-f4919c627384.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/9e076ca1-9193-4f6d-b934-f4919c627384.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/9e076ca1-9193-4f6d-b934-f4919c627384.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/9e076ca1-9193-4f6d-b934-f4919c627384.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/9e076ca1-9193-4f6d-b934-f4919c627384.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una zebra in fuga da un circo ha causato un incidente sull'autostrada tedesca A20 vicino Rostock. Questa «zebra fantasma» avanzava contro mano sulla carreggiata, ha dichiarato un portavoce della polizia. Non ci sono stati feriti. Dal canto suo, l'animale, pur circondato dai poliziotti, è riuscito a scappare.<br/>Immagine: Keystone/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/88a4b8a6-0315-4cca-8b39-c7fa038db1eb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/88a4b8a6-0315-4cca-8b39-c7fa038db1eb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/88a4b8a6-0315-4cca-8b39-c7fa038db1eb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/88a4b8a6-0315-4cca-8b39-c7fa038db1eb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/88a4b8a6-0315-4cca-8b39-c7fa038db1eb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/88a4b8a6-0315-4cca-8b39-c7fa038db1eb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La prossima tappa della lotta alle sigarette? Alcuni studiosi australiani hanno proposto una nuova misura per contrastare la dipendenza da nicotina. In futuro potrebbero esserci dei messaggi di avvertimento scritti sulle sigarette stesse. Il contrassegno potrebbe inoltre indicare il numero di minuti di vita statisticamente perduti a seconda del consumo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/1a902293-dfd2-4191-8c35-99a04c69c736.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/1a902293-dfd2-4191-8c35-99a04c69c736.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/1a902293-dfd2-4191-8c35-99a04c69c736.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/1a902293-dfd2-4191-8c35-99a04c69c736.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/1a902293-dfd2-4191-8c35-99a04c69c736.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/1a902293-dfd2-4191-8c35-99a04c69c736.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L'uragano Lorenzo di scatena: un peschereccio, battuto da venti fino a 160 km/h e da onde alte, talvolta, oltre i 15 metri, getta l'ancora nel porto portoghese di Horta.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/729102e9-9fda-40b6-a9c9-ecc88a5215e9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/729102e9-9fda-40b6-a9c9-ecc88a5215e9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/729102e9-9fda-40b6-a9c9-ecc88a5215e9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/729102e9-9fda-40b6-a9c9-ecc88a5215e9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/729102e9-9fda-40b6-a9c9-ecc88a5215e9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/729102e9-9fda-40b6-a9c9-ecc88a5215e9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fa male: in occasione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, decine di migliaia di persone si sono riversate per le strade di Hong Kong, nonostante il divieto, per difendere la democrazia e i diritti umani. Del gas lacrimogeno è stato lanciato contro i manifestanti.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/3e728d97-201b-470b-a419-cdbe54246b27.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/3e728d97-201b-470b-a419-cdbe54246b27.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/3e728d97-201b-470b-a419-cdbe54246b27.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/3e728d97-201b-470b-a419-cdbe54246b27.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/3e728d97-201b-470b-a419-cdbe54246b27.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/2/3e728d97-201b-470b-a419-cdbe54246b27.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il ritorno del sarcofago dorato: il sarcofago dell'antico prete egizio Nedjemankh è ritornato in Egitto, da dove era stato rubato durante la rivoluzione del 2011 prima di giungere al Metropolitan Museum of Art di New York.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/8ac6cb67-568f-4241-8c8d-038c4be78f52.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/8ac6cb67-568f-4241-8c8d-038c4be78f52.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/8ac6cb67-568f-4241-8c8d-038c4be78f52.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/8ac6cb67-568f-4241-8c8d-038c4be78f52.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/8ac6cb67-568f-4241-8c8d-038c4be78f52.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/8ac6cb67-568f-4241-8c8d-038c4be78f52.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Taïwan, il tifone Mitag ha danneggiato a tal punto questo ponte di 140 metri nel porto ittico di Nanfangao da farlo crollare. Quando la struttura, vecchia di 20 anni, ha ceduto ha trascinato con sé una cisterna che ha preso fuoco schiantandosi a riva. Anche numerosi pescherecci sono stati coinvolti nel crollo e sono affondati. L'incidente ha provocato diverse vittime.<br/>Immagine: Keystone/dpa/Feuerwehr Wetter</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/39155087-969e-4b01-9f35-6807397a1992.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/39155087-969e-4b01-9f35-6807397a1992.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/39155087-969e-4b01-9f35-6807397a1992.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/39155087-969e-4b01-9f35-6807397a1992.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/39155087-969e-4b01-9f35-6807397a1992.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/39155087-969e-4b01-9f35-6807397a1992.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Bambi in trappola: un cerbiatto corre in una piscina vuota nella città tedesca di Wetter. L'animale deve esservi caduto senza poi riuscire ad uscirne. I pompieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a tirarlo d'impiccio.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/b7cba78a-2290-48c5-be37-657346aa69cd.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/b7cba78a-2290-48c5-be37-657346aa69cd.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/b7cba78a-2290-48c5-be37-657346aa69cd.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/b7cba78a-2290-48c5-be37-657346aa69cd.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/b7cba78a-2290-48c5-be37-657346aa69cd.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/b7cba78a-2290-48c5-be37-657346aa69cd.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Per l'indipendenza: in occasione del secondo anniversario del referendum per l'indipendenza della Catalogna, numerose luci illuminano Montserrat. L'evento Llum i Llibertat («luce e libertà») è stato organizzato da attivisti indipendentisti catalani.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0e21f0b1-7eea-469d-a09b-5f36e3243393.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0e21f0b1-7eea-469d-a09b-5f36e3243393.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0e21f0b1-7eea-469d-a09b-5f36e3243393.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0e21f0b1-7eea-469d-a09b-5f36e3243393.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0e21f0b1-7eea-469d-a09b-5f36e3243393.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0e21f0b1-7eea-469d-a09b-5f36e3243393.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Perfettamente uniformi: soldati della marina cinese partecipano ad una parata militare in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese. Si tratta della più grande sfilata militare della storia del paese.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0d64de1c-21b8-4e9b-af88-1cc86d3123e3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0d64de1c-21b8-4e9b-af88-1cc86d3123e3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0d64de1c-21b8-4e9b-af88-1cc86d3123e3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0d64de1c-21b8-4e9b-af88-1cc86d3123e3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0d64de1c-21b8-4e9b-af88-1cc86d3123e3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/0d64de1c-21b8-4e9b-af88-1cc86d3123e3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Davide contro Golia: un manifestante affronta da solo uno schieramento di poliziotti nella capitale indonesiana.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/abb0b57c-af68-4fc9-9dfd-56a633cac1bf.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/abb0b57c-af68-4fc9-9dfd-56a633cac1bf.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/abb0b57c-af68-4fc9-9dfd-56a633cac1bf.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/abb0b57c-af68-4fc9-9dfd-56a633cac1bf.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/abb0b57c-af68-4fc9-9dfd-56a633cac1bf.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/1/abb0b57c-af68-4fc9-9dfd-56a633cac1bf.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Al fresco: a Aalen, in Germania, alcuni pompieri lavorano attorno ad un camion caduto nel fiume Kocher. Per ragioni sconosciute, il mezzo pesante è finito fuori strada, ha attraversato il parapetto del ponte ed è finito in acqua.<br/>Immagine: Keystone</p>" } ]