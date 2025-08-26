  1. Clienti privati
Sondaggio Svizzeri pronti a lavorare più anni per non vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche

SDA

26.8.2025 - 15:34

Gli svizzeri preferiscono lavorare più a lungo, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni previdenziali. (Immagine simbolica d'archivio).
Gli svizzeri preferiscono lavorare più a lungo, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni previdenziali. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

I cittadini elvetici propendono per lavorare più anni, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche. È quanto mostra un sondaggio effettuato in luglio su incarico dell'assicurazione Groupe Mutuel e del quotidiano «Le Temps».

26.08.2025, 15:34

26.08.2025, 15:41

Alla domanda se preferissero un aumento dell'età pensionabile o un taglio delle prestazioni, il 61% di espresso per lavorare più anni. Fra gli uomini (74%) e nella fascia ti età 45-65 (68%) le percentuali sono risultate particolarmente elevate.

L'incremento dell'età pensionabile, tema tabù a livello politico, sembra quindi diventare pian piano tollerabile, scrive Groupe Mutuel. Riscontro positivo ha avuto anche la proposta di abbassare l'età del pagamento dei contributi da 25 a 18 anni.

In generale la fiducia nel sistema previdenziale è ancora alto, in particolare se si parla di secondo e terzo pilastro.

Nell'ambito del sondaggio è stato affrontato anche il tema del finanziamento della 13esima rendita AVS approvata dal popolo. Una soluzione mista attraverso un aumento dei contributi e un innalzamento dell'IVA ha riscosso il maggior consenso tra i quasi 1300 intervistati in tutta la Svizzera.

