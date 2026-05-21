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Aviazione Per EasyJet perdita lorda di 552 milioni di sterline in 6 mesi

SDA

21.5.2026 - 09:03

Primo semestre in forte calo per la compagnia aerea britannica EasyJet, a causa sopratutto delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. (Foto archivio)
Primo semestre in forte calo per la compagnia aerea britannica EasyJet, a causa sopratutto delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. (Foto archivio)
Keystone

Il gruppo britannico EasyJet chiude il primo semestre dell'esercizio con una perdita lorda di 552 milioni di sterline (583,74 milioni di franchi al cambio attuale) in linea con le stime diffuse lo scorso aprile.

Keystone-SDA

21.05.2026, 09:03

21.05.2026, 09:04

In crescita del 12% i ricavi a 3,95 miliardi di sterline (4,18 miliardi di franchi) mentre è aumentata dell'8% l'offerta di posti e i passeggeri sono saliti del 6% con un indice di riempimento in miglioramento di 2 punti al 90%.

Secondo il CEO Kenton Jarvis, «nonostante l'incertezza nel breve termine creata dal conflitto in Medio Oriente EasyJet è ben attrezzata per gestire l'attuale situazione, sostenuta da uno dei piani di investimenti più forti nel comparto europeo dell'aviazione».

«La nostra strategia – spiega – si basa su una crescita disciplinata e continua del programma 'EasyJet Holidys' per ripristinare a fine anno le condizioni precedenti al conflitto in Medio Oriente e poi crescere progressivamente per raggiungere i nostri obiettivi di medio termine».

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