Profitti record per Julius Bär: nel primo semestre la banca privata zurighese presente anche in Ticino e nei Grigioni ha realizzato un utile netto di 673 milioni di franchi, oltre il doppio dei 295 milioni dello stesso periodo del 2025.

Stando alle indicazioni odierne l'afflusso netto di nuovi capitali è stato pari a 5,7 miliardi di franchi, rispetto ai 7,9 miliardi degli stessi mesi dell'anno precedente. A fine giugno i patrimoni gestiti hanno raggiunto il massimo storico di 547 miliardi di franchi: in confronto alla fine del 2025 l'incremento è del 5%. Oltre agli afflussi di nuovi capitali, la banca ha beneficiato di un andamento positivo dei mercati azionari e di effetti valutari.

«Nel complesso, nel primo semestre del 2026 abbiamo registrato una solida performance operativa e abbiamo potuto registrare un utile consolidato a livelli da primato», afferma il presidente della direzione Stefan Bollinger, citato in un comunicato. «Questo andamento sottolinea la solidità del nostro modello di affari e la capacità del nostro team di supportare efficacemente i nostri clienti anche in un contesto di mercato impegnativo e volatile», aggiunge il 52enne dirigente svizzero con trascorsi professionali presso la Banca cantonale di Zurigo e in carica dal 2025.

I risultati diffusi di primo mattino superano le attese degli analisti. Malgrado ciò in borsa nella prima ora di contrattazione l'azione Julius Bär scendeva del 4%; positiva è però la performance dall'inizio di gennaio (+7%), sull'arco di dodici mesi (+25%) e in cinque anni (+18%).

Fondato a Zurigo nel 1890, Julius Bär – in altri paesi, Italia in primis, l'istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotato alla borsa svizzera dal 2005. Oggi si concentra sul private banking, con presenza in 60 località di 25 paesi: in Svizzera ha uffici in dodici luoghi, fra cui Lugano e St. Moritz (GR).