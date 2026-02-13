Aviazione Per Ryanair utile trimestrale a -34% per il conflitto in Medio Oriente

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato che l'utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti.