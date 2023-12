Internet è ancora un lusso Swiss

Navigare sopra le nuvole: sono ormai molte le compagnie aeree che offrono il wi-fi sui propri voli. Non è invece così per Swiss, almeno sulle rotte a corto raggio.

Presso Swiss non è invece ancora disponibile il wi-fi sui voli a corto raggio.

Il ritardo della compagnia aerea svizzera sarebbe dovuto a problemi tecnici. Mostra di più

I giorni in cui navigare sopra le nuvole era tecnicamente impossibile o addirittura vietato sono ormai lontani. Molte compagnie aeree hanno infatti già modificato i loro velivoli in modo che i passeggeri possano accedere a Internet, anche in classe economica.

Anche Lufthansa sta per adattarsi a questa novità: dal 15 gennaio, infatti, l'offerta di messaggistica online gratuita sarà estesa a tutta la durata del volo. Si tratta certamente di un servizio importante per i clienti della compagnia aerea tedesca.

Il ritardo di Swiss

Swiss sta invece adottando un approccio piuttosto esitante alla questione. La filiale di Lufthansa dispone da tempo dell'accesso wi-fi sui voli a lungo raggio, ma non sulle rotte a corto e medio raggio.

Interpellato dal «Tages-Anzeiger», un portavoce di Swiss ha spiegato che «l'introduzione di Internet sui nostri aerei a corto raggio, prevista per il 2018, è stata ritardata a causa di problemi tecnici». E aggiunge che la questione è ancora in fase di revisione.

L'esitazione, scrive il quotidiano, va forse analizzata pensando alla strategia generale di Swiss. La compagnia aerea è infatti considerata di lusso sulle rotte a lungo raggio, per i suoi interni confortevoli e un'offerta di prima classe.

E in questo ambito Swiss vuole rimanere un attore globale. Mentre sulle rotte a breve e medio raggio, Swiss è solo una delle tante, senza troppe differenze con le compagnie low-cost.

In sostanza, in questo secondo caso, cibo, bevande e bagaglio da stiva devono essere pagati separatamente e la tariffa deve rimanere bassa. E quindi l'accesso gratuito a Internet probabilmente non rientra nel concetto.