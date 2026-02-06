  1. Clienti privati
Ecco il calcolo di UBS Il pericolo di bolla immobiliare è in netto aumento in Svizzera

SDA

6.2.2026 - 17:01

I prezzi degli immobili continuano a salire e con essi aumentano i rischi.
Keystone

Il rischio di bolla immobiliare è aumentato nettamente in Svizzera, stando al relativo indice calcolato da UBS.

Keystone-SDA

06.02.2026, 17:01

06.02.2026, 17:07

L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index – questo il nome dell'indicatore – si è attestato nel quarto trimestre 2025 a 0,48 punti, a fronte dei 0,27 punti dei tre mesi precedenti. Sull'arco di dodici mesi si registra un incremento ancora più marcato: il parametro era infatti a 0,02 punti nello stesso periodo del 2024.

Il rischio rimane comunque «moderato» (valori da 0 a +1). Fra 0 e -2 il giudizio è «basso», mentre sul fronte opposto fra +1 e +2 punti l'istituto parla di rischio «elevato» e oltre +2 di «acuto».

I prezzi immobiliari sono continuati a salire, mentre il reddito delle famiglie e i prezzi al consumo sono diminuiti, constatano gli specialisti della banca in un'analisi. Inoltre l'indebitamento delle famiglie è aumentato in misura nettamente superiore al reddito.

«Per i prossimi trimestri prevediamo un leggero rallentamento della crescita dei prezzi sul mercato immobiliare residenziale, a causa della debole congiuntura economica», scrivono gli esperti. Dovrebbero comunque aumentare ancora nominalmente di circa il 3%, superando così sia l'andamento dei redditi che quello degli affitti.

Per quanto riguarda le valutazioni regionali va segnalato che quasi tutte le zone in cui sono divisi i Grigioni presentano squilibri più o meno marcati, mentre nei comprensori ticinesi questo problema è assente. Altrove le situazioni più difficili si trovano nella zona di Zurigo, nella Svizzera centrale e in alcuni distretti vodesi.

