  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo indica UBS Il pericolo di una bolla immobiliare sale leggermente in Svizzera

SDA

11.11.2025 - 16:00

In alcune regioni svizzere il rischio è maggiore che in altre.
In alcune regioni svizzere il rischio è maggiore che in altre.
Keystone

Il rischio di bolla immobiliare aumenta in Svizzera, seppur debolmente, stando al relativo indice calcolato da UBS.

Keystone-SDA

11.11.2025, 16:00

11.11.2025, 16:03

L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index – questo il nome dell'indicatore – si è attestato nel terzo trimestre 2025 a 0,29 punti, a fronte dei 0,21 punti dei tre mesi precedenti. Sull'arco di dodici mesi si registra una quasi perfetta stabilità: il parametro era a 0,28 punti nello stesso periodo del 2024.

Il rischio rimane comunque «moderato» (valori da 0 a +1). Fra 0 e -2 il giudizio è «basso», mentre sul fronte opposto fra +1 e +2 punti l'istituto parla di rischio «elevato» e oltre +2 di «acuto».

L'andamento dei prezzi immobiliari ha subito un'ulteriore accelerazione, affermano gli specialisti della banca in un'analisi odierna. Il costo degli immobili residenziali è salito più rapidamente dei redditi delle famiglie e degli affitti. Anche la concessione di mutui ipotecari ha registrato un netto aumento rispetto ai trimestri precedenti.

I costi di utilizzo della proprietà immobiliare rispetto all'affitto sono invece diminuiti e l'attività edilizia residenziale ha subito un ulteriore rallentamento.

«Di conseguenza una correzione dei prezzi nei prossimi trimestri appare attualmente improbabile», scrivo gli analisti dell'istituto guidato da Sergio Ermotti.

Per quanto riguarda le valutazioni regionali va segnalato che quasi tutte le zone in cui sono divisi i Grigioni presentano squilibri più o meno marcati, mentre nei comprensori ticinesi questo problema è assente. Altrove le situazioni più difficili si trovano nella zona di Zurigo, nella Svizzera centrale, in alcuni distretti vodesi e nell'Alto Vallese.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Trump: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera»

Altre notizie

Riduzioni fra il 15% e il 26%. Aldi insiste nella battaglia sul prezzo della carne: annunciate altre riduzioni

Riduzioni fra il 15% e il 26%Aldi insiste nella battaglia sul prezzo della carne: annunciate altre riduzioni

Appalto miliardario. Switzerland First per i treni FFS? L'esperta: «Sarebbe illegale»

Appalto miliardarioSwitzerland First per i treni FFS? L'esperta: «Sarebbe illegale»

Guerra commerciale. Swatch e Richemont, è rally sulle voci di una possibile intesa Svizzera-USA sui dazi

Guerra commercialeSwatch e Richemont, è rally sulle voci di una possibile intesa Svizzera-USA sui dazi