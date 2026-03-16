Aumenta ulteriormente il movimento di turisti in Svizzera. Keystone

Dopo tre anni di record anche il 2026 si sta confermando in crescita per il turismo in Svizzera.

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In febbraio è stata registrata una progressione dei pernottamenti del 2,1% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, stando a una prima stima pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST).

A incidere sul risultato complessivo sono stati sia l'incremento della domanda indigena, salita del 2,1%, sia l'aumento degli ospiti provenienti dall'estero, che hanno fatto segnare un analogo +2,1%. Non sono ancora note cifre assolute: sono state diffuse solo le tre percentuali indicate.

Se sarà confermato il dato complessivo di febbraio confermerà, pur con un lieve rallentamento, l'evoluzione di gennaio, quando le notti erano salite del 2,6%.

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l'UST bisognerà attendere il 7 aprile.

Dal 2023 al 2025 numeri da primati

Il 2025 e i due anni precedenti hanno fatto segnare numeri da primato per quanto riguarda le presenze turistiche.

Il quadro che ne emerge è però tutt'altro che univoco: da una parte ci sono gli operatori del settore, che esprimono soddisfazione per l'alto numero di visitatori, pur non nascondendo le preoccupazioni legate all'incremento dei costi e alle disparità tra le diverse regioni.

Dall'altra non mancano le voci critiche che denunciano una situazione di eccessiva pressione turistica, con ripercussioni negative sulla vita dei residenti, specialmente in ambito abitativo e nei trasporti.

A questo proposito Svizzera Turismo – entità che spende milioni per attirare ulteriori viaggiatori – risponde che la chiave è regolare i flussi, distribuendoli meglio fra le varie zone e i diversi periodi dell'anno.