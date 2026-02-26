Gennaio propone spesso panorami mozzafiato. Keystone

Dopo tre anni record anche il 2026 parte bene per il settore alberghiero svizzero.

In gennaio è stata registrata una progressione dei pernottamenti del 2,1% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, stando a una prima stima pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST).

A incidere sul risultato complessivo sono stati soprattutto gli ospiti provenienti dall'estero, che hanno fatto segnare +2,7%, mentre la domanda indigena mostra un incremento dell'1,5%.

Non sono ancore note cifre assolute. Alcune informazioni sono state però fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Emerge così che l'Europa segna +3,5%, trainata dal +3,6% dell'Italia, dal +1,4% della Germania e dal +0,9% del Regno Unito, mentre la Francia mette a referto -0,8% e i Paesi Bassi -7,0%. In forte progressione appare il continente americano, che sale del 7,2% (Stati Uniti +7,1%), mentre in controtendenza è l'Asia (-9,5%), dove agli aumenti dei paesi del Golfo (+13,7%) e dell'India (+6,9%) fanno da contraltare il crollo della Cina (-32,1%).

Gennaio si inserisce quindi in un solco di crescita del settore. Come noto – i numeri definitivi sono stati pubblicati ieri – nel 2025 per il terzo anno consecutivo è stato osservato un primato: le notti sono state 43,9 milioni, il 2,6% in più dei dodici mesi precedenti e il 10,9% in più del 2019 pre-pandemico.

Il contesto generale è ambivalente, fra operatori che si fregano le mani per i tanti ospiti, pur lamentando un aumento dei costi e differenze regionali, e talune cerchie che criticano quello che considerano un sovraffollamento, con conseguenze negative per i residenti, in particolare nei settori dei trasporti e dell'alloggio. A questo proposito Svizzera Turismo – entità che spende milioni per attirare ulteriori viaggiatori – risponde che la chiave è regolare i flussi, distribuendoli meglio fra le varie zone e i diversi periodi dell'anno.

I valori diffusi oggi dall'UST fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l'UST bisognerà attendere il 9 marzo.