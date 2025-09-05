  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo Pernottamenti ancora in aumento in Svizzera

SDA

5.9.2025 - 12:00

I turisti non sono mancati in Svizzera neanche nel mese di luglio.
I turisti non sono mancati in Svizzera neanche nel mese di luglio.
Keystone

Il turismo si espande ulteriormente in Svizzera: in luglio sono stati registrati 4,9 milioni di pernottamenti, in progressione del 2,7% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

Keystone-SDA

05.09.2025, 12:00

05.09.2025, 12:08

La crescita ha interessato sia gli stranieri (+2,5% a 2,7 milioni) che gli ospiti indigeni (+2,9% a 2,2 milioni), emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

A livello regionale avanza in modo marcato il Ticino (+12,9% a 393'000, con una quota di svizzeri del 62%), forse approfittando della meteo che è stata assai sfavorevole al nord delle Alpi, mentre i Grigioni sono linea con il dato nazionale (+2,6% a 602'000, svizzeri al 63%). In negativo spicca la zona di Zurigo (-1,2% a 743'000).

Tornando alla componente straniera, va sottolineato che gli ospiti più numerosi sono stati gli americani, che hanno generato 497'000 notti. Seguono i tedeschi (401'000), gli inglesi (217'000), i francesi (144'000), i cinesi (111'000), gli olandesi (108'000), i belgi (86'000), gli italiani (75'000), gli indiani (69'000) e i sauditi (62'000).

Sommando i dati da gennaio a luglio si arriva a 25,3 milioni di pernottamenti, con un incremento su base annua dell'1,6%. L'aumento è stato determinato soprattutto da chi arriva dall'estero (+2,9% a 13,1 milioni), mentre più tiepidi sono apparsi gli svizzeri (0,3% a 12,3 milioni).

Se l'anno proseguirà così il 2025 è destinato a presentare numeri da primato, come era già stato il caso nel 2024 e nel 2023. Le cifre faranno piacere agli operatori del settore, ma sono destinate a tenere vivo il dibattito tra coloro che denunciano una presenza turistica eccessiva anche in Svizzera, alla stessa stregua di un fenomeno riscontrabile in altre regioni del mondo. A questo scenario si somma il persistente afflusso migratorio. Entrambi gli elementi incrementano la pressione sui prezzi delle abitazioni, sulla rete dei trasporti e in generale sulla qualità della vita.

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Un lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

Altre notizie

Previsioni economiche. UBS: «tasso ipotecario di riferimento stabile almeno sino al 2027»

Previsioni economicheUBS: «tasso ipotecario di riferimento stabile almeno sino al 2027»

Mercati azionari. Borsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Mercati azionariBorsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in lieve ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in lieve ribasso